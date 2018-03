Fique de olho: 10 possíveis concursos públicos para 2017

(DINO - 14 dez, 2016) - Em 2015, o Governo Federal apresentou um plano de austeridade para reduzir os gastos públicos, e a suspensão de concursos públicos foi uma das medidas. Passado mais de um ano, o tempo é de esperança na recuperação da economia do país e também na retomada dos concursos públicos federais. Assim, os candidatos já podem começar a se preparar e retomar os estudos, já que 2017 promete ser melhor em relação à abertura de editais.

Veja a lista que a VP Concursos preparou:

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) ? 650 vagas solicitadas em 2016 - No próximo ano, a agência deve refazer o pedido para o Ministério do Planejamento, propondo um número maior.

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) ? Diversos tribunais regionais do trabalho deverão abrir vagas de Analista e Técnico para preenchimento imediato a critério do tribunal.

Auditor-fiscal do trabalho ? 1.107 postos estão vagos hoje no Ministério do Trabalho e da Previdência Social (MTPS) para a carreira de auditor-fiscal do trabalho. Devido a essa enorme defasagem o MTPS deve receber autorização do Ministério do Planejamento para realizar concurso em 2017.

Câmara dos Deputados ? 400 vagas voltadas aos candidatos que possuem ensino técnico e superior, com remuneração inicial de mais de R$ 13,5 mil e de R$ 20 mil, respectivamente.

Câmara Legislativa do DF ? A Câmara Legislativa do Distrito Federal deve oferecer 75 vagas para carreiras de níveis médio e superior. A. As vagas estão na justificativa para autorização e contam com recursos orçamentários para preenchimento.

Delegado da PF ? Estão ociosas quase 500 vagas na Polícia Federal para o cargo de delegado, que equivalem a cerca de 30% do efetivo. Desse total, 491 será para o cargo de Delegado e 67 para o de Perito, com remuneração de R$ 17.288, incluindo o auxílio-alimentação, de R$ 458.

Juiz do Trabalho Nacional ? Em 2017, deve ocorrer o primeiro concurso para juiz do trabalho nacionalizado e não mais pelo Tribunal Regional do Trabalho ? uma inovação da nova gestão do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) ? Está prevista a abertura de 33 vagas para o certame já anunciado para o cargo de Auditor de Controle Externo, que requer nível superior em qualquer área de formação.

Receita Federal ? A solicitação é de 1.000 vagas, distribuídas entre os cargos de Auditor-Fiscal (400) e Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (600). A expectativa é de que o edital seja aprovado no primeiro semestre.

Senado Federal ? O Senado contabiliza 1.118 cargos vagos, o que torna o concurso um dos mais aguardados para 2017. Já estão definidos os requisitos para os servidores que integrarão a comissão organizadora, fato que indica que o órgão está preparando o processo seletivo.