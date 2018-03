Flores criam uma atmosfera especial para as celebrações de final de ano

(DINO - 14 dez, 2016) - Para deixar a decoração de Natal mais bonita, elegante e acolhedora, as flores é a opção certa e, na maioria das vezes, a mais barata. Elas criam uma atmosfera especial e todas as cores são benquistas, especialmente as brancas e vermelhas, que fazem associação ao símbolo natalino. As rosas são um ícone nacional, mas entre as oportunidades existentes, as gipsofilas trazem um encantamento especial e delicado, que se encaixa perfeitamente a esta época ? e, por incrível que pareça, seu potencial ainda não é tão aproveitado pelos consumidores.

Desta forma, para incentivar o consumo e estimular a imaginação das pessoas na hora de decorar uma mesa ou um ambiente, a Rosas Reijers incrementou ainda mais as possibilidades de uso das gipsofilas e, em um fato inédito no Brasil, lança as cores tinturadas, estando disponíveis em azul, roxo, verde, amarelo, laranja, pink e rosa. "O processo não é agressivo à flor, que mantém suas características de durabilidade e abertura floral", disse o diretor de produtos da Rosas Reijers, Gustavo Franco Vieira, que completou. "Que todo mundo se impressiona com a versatilidade das gipsofilas, não é novidade. Mas pela indisponibilidade de outras cores, além da cor branca (características original da planta), há uma demanda por outras tonalidades. Para atender este anseio, buscamos tecnologias que possibilitaram a customização desta linda flor".

Segundo Vieira, os esforços da Rosas Reijers para atingir este objetivo já duram cerca de dez anos, e para tanto, foram realizadas viagens técnicas, prospecção de fornecedores, seleção de cultivadores, construção de instalações apropriadas etc. O processo de tingimento é realizado em condições controladas para estimular a absorção dos corantes e ocorre após a colheita das flores. São utilizados produtos específicos para o processo, sendo fornecido por empresas especializadas neste tipo de aplicação. "Em média as encomendas levam até 48 horas para serem preparadas adequadamente. Em resumo, é um processo muito delicado e complexo, alvo de contínuo aperfeiçoamento, e que nos permite entregar produtos espetaculares", detalhou.

Por ser algo inédito, as expectativas para este novo produto são bastante positivas, e tal disponibilidade permitirá criações e arranjos fantásticos. Entre as variedades de flores existentes, as rosas são as campeãs de vendas durante o período natalino. Na sequência, vêm as gipsofilas e também as rosas sprays. "O momento é propício aos negócios, pois a empresa organiza a plantação para haver disponibilidade nesta importante data festiva. Ou seja, o mercado estará bem abastecido e não faltarão flores para alegrar a casa das pessoas", concluiu Vieira.

A Rosas Reijers compartilha de sugestões de arranjos nas redes sociais da empresa para estimular os clientes.

