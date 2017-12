Fluxo de visitantes em shopping centers cresce em dezembro

Na comparação com o mesmo mês de 2015, por sua vez, o volume de pessoas que circularam os shopping centers sofreu uma queda de -1,52%. O maior recuo ocorreu na região Sudeste, com -3,71%. As regiões Sul e Nordeste, por sua vez, registraram aumento no fluxo de 0,37% e 1,15%, respectivamente. No acumulado do ano, o recuo na circulação de visitantes atingiu baixa de -3,48% em 2016.

Segundo Walter Sabini Junior, sócio-fundador da FX Retail Analytics, a alta de dezembro ante novembro foi motivada pelas festas de fim de ano, que naturalmente leva mais pessoas aos centros de compras. "Observamos, porém, que quando comparado com dezembro do ano passado, o ímpeto das famílias em ir ao shopping-center diminuiu em razão de um cenário macroeconômico ainda fragilizado, comprometendo o nível de renda do consumidor", avalia.