F/Malta ganha Jacaré de Ouro no Prêmio Caio

São Paulo--(DINO - 15 dez, 2016) - A F/Malta recebeu o Jacaré de Ouro no Prêmio Caio, ocorrido na noite de ontem, 13, no Expo Center Norte (SP). A cerimônia, que é considerada o "Oscar dos Eventos", reconheceu a agência em 3 categorias: Ouro para a "Twitter Beach House", em "Estande montado em área externa", Prata para o "Bar Oculto Kantar", em Novas Tecnologias" e bronze pro "Twitter Sports Lab", em "Evento de Relacionamento".

O ouro se deveu pela criação da "Twitter Beach House", na qual a F/Malta planejou uma "casa de praia" para a mídia social, com espreguiçadeiras, sombreiros, bar com drinks especiais, na qual as pessoas tinham a sensação de conforto, bem-estar e descontração, assim como deve ser a casa do Larry (nome do pássaro do logo do Twitter). Tudo com uma pegada sustentável e uma visão original sobre a marca e sua relação com o público.

Já a prata foi para o trabalho com a Kantar Ibope Media, durante o Midia Master Brasil 2016, no qual foi desenvolvido um bar cenografado com telas despolarizadas de conteúdo invisível nas quais era necessário um recurso especial para se ter acesso ao cardápio projetado nelas. Para tal, os convidados precisavam pegar essas telas polarizadoras, distribuídas no balcão do bar, para poderem ler as opções de bebidas.

Por fim, o bronze foi para o "Twitter Sports Lab", que se tratou de um evento de conteúdo esportivo para preparar o mercado para transformar as Olimpíadas no RJ no maior acontecimento que já aconteceu dentro do Twitter.

Estes são três dos muitos motivos que a agência tem a comemorar em 2016. Além dos três jacarés do Prêmio Caio, ela ainda ganhou mais quatro prêmios internacionais em Portugal e ainda está com três trabalhos na shortlist de outra premiação internacional de renome neste ano.

Recentemente, a agência trouxe a público o lema Let"s Play, que pode ser traduzido como um chamado para uma nova atitude, uma ode ao brincar. "Mais do que nunca, precisamos de adaptabilidade, capacidade de aprendizado, criatividade e inovação. Exatamente as características que são favorecidas ao adotar uma atitude brincante".

"Estou feliz e orgulhoso por ter esse time incrível na F/Malta, que faz um trabalho duro e cheio de responsabilidades. É imensamente gratificante estes reconhecimentos no Prêmio Caio, pois trabalhamos duro, com garra e, principalmente, muito sorriso no rosto", comenta Felipe Malta Lèfevre, CEO da F/Malta. "Estes prêmios concretizam uma conquista que já sabíamos que tínhamos. Todo nosso esforço e garra agora são traduzidos em jacarés e não existe nada maior do que isso no nosso mercado. Muito obrigado a todos que trabalham ou já trabalharam na F/Malta. Isso é só o começo. Let's Play!", finaliza o executivo.

Sobre a F/Malta

Com 9 anos de atuação no mercado de comunicação como uma agência 360, com foco principal em ativações e eventos, a F/Malta possui 35 colaboradores fixos e mais de 25 freelancers. Com cerca de 25 clientes atuais e atendendo empresas renomadas como Twitter, Google, Turner, Kantar Ibope Media, Elemidia, Colgate, OSIsoft, entre outros.

Website: http://www.fmalta.com.br