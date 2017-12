Foco da atuação em Multicloud assegura ao UOLDIVEO a conquista da maior competência oferecida pela Microsoft em Cloud: Gold Cloud Platform Partner

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- O UOLDIVEO, empresa do Grupo UOL que possui soluções completas de cloud computing, infraestrutura, serviços e segurança para apoiar e suportar a jornada dos clientes para o digital, celebra a conquista da competência Gold Cloud Platform concedida pela Microsoft.

O reconhecimento, que outorga ao UOLDIVEO o mais alto nível de graduação concedido pela Microsoft, vem de encontro com a estratégia de atuação Multicloud, que consiste em ofertar aos clientes a melhor integração de clouds privadas, híbridas e públicas visando proporcionar a melhor solução, tanto em sua necessidade de aplicação, como na implementação e gestão de projeto.

Para receber a competência Gold Cloud Platform Partner, o UOLDIVEO atendeu aos critérios referidos dentro do processo de avaliação de desempenho: o volume do consumo de nuvem nos últimos 12 meses; a validação e referência por clientes da empresa que utilizam nuvem Microsoft e a certificação de profissionais nas avaliações realizadas pela Microsoft.

O UOLDIVEO alcançou o número de 102 colaboradores certificados e treinados com base nos requisitos relacionados nos roteiros de capacitação Partner University, da Microsoft. "Investir na formação de equipe é uma das premissas do UOLDIVEO. Ao atingir essa marca, nos tornamos a empresa com maior número de especialistas capacitados e avaliados de acordo com os procedimentos exigidos pela Microsoft", explica Luiz Vianna, Diretor de Alianças Estratégicas do UOLDIVEO.

Para Marcos Peigo, COO do UOLDIVEO, a obtenção da competência Gold Cloud Platform Partner ressalta a aliança estratégica no mercado brasileiro com a Microsoft Azure, além de reafirmar a estratégia Multicloud do UOLDIVEO. "Contar com a parceria e o reconhecimento da Microsoft nos permite oferecer aos clientes uma solução competitiva que não se trata apenas da combinação de nuvens, mas sim de extrair de cada uma delas a melhor característica e performance para atender a necessidade de cada negócio".

"O UOLDIVEO demonstrou o mais alto e consistente nível de capacidade e compromisso com a tecnologia Microsoft" afirma Paula Bellizia, presidente da Microsoft no Brasil. "Parceiros com esta competência possuem um profundo expertise e seu conhecimento ajudará clientes a impulsionar soluções inovadoras".

