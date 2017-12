Foi iniciada a convocação para apresentação de trabalhos técnicos da IBC2017!

LONDRES--(BUSINESS WIRE-DINO - 04 jan, 2017) -

A IBC tem a satisfação de anunciar que as apresentações para seus prestigiosos trabalhos e pôsteres técnicos já estão abertas. Os trabalhos técnicos formarão a estrutura de novos e empolgantes assuntos para a Conferência IBC2017 e, este ano, em resposta às mudanças no setor, os produtores das sessões estão ampliando as categorias de apresentação de forma a incluir tecnologias inteligentes que apoiam e processam mídia e dados produzidos pelo usuário.

As sessões da IBC, "Avanços na Tecnologia" são bem conhecidas pela exploração criteriosa de novas tecnologias e serviços em todo o setor de mídia e, hoje, os limites do setor estão indo muito além da criação e distribuição tradicionais de conteúdo audiovisual. Cada vez mais, as empresas estão explorando o potencial de novos conceitos nos quais os usuários tornam-se a fonte de mídia ou dados rastreáveis, e, em troca do acesso a estas informações, recebem uma variedade de benefícios pessoais. Com isso em mente, nossa convocação de trabalhos de 2017 abrange uma ampla variedade de setores industriais emergentes, que incluem: tecnologias que exigem entrada de colaboração coletiva, métodos de reconhecimento de gestos (por ex.: para publicidade adaptativa), rastreio visual (para aplicativos de RV), processos de monitores de saúde usáveis, mídia automotiva inteligente, inteligência artificial e, logicamente, a internet das coisas.

"Nos últimos anos, a apresentação de trabalhos técnicos nos mostrou a rapidez da diversificação do mundo da tecnologia de mídia", disse o Dr. Lodge, produtor executivo do grupo de conferências sobre os avanços da tecnologia, da IBC. "A aplicação de tecnologias inteligentes ou autônomas à mídia e dados gerados por usuários não apenas influenciará a forma como consumimos a mídia, mas também a forma como interagimos com nossos amigos e todo o mundo ao nosso redor".

A IBC espera receber propostas de trabalhos técnicos sobre todos os aspectos de tecnologia de mídia. Todas as apresentações passam por uma análise de pares, por uma equipe de especialistas profissionais, sendo que aqueles que forem aceitos para a apresentação na Conferência IBC também serão publicados nos procedimentos da conferência que merecerem ser citados e podem ganhar o renomado prêmio Best Conference Paper Award (Prêmio de melhor trabalho de conferência).

Também podem ser apresentados resumos para pôsteres digitais da IBC. Este fórum de multimídia localiza-se na Future Zone e oferece uma oportunidade de apresentar ideias pessoalmente aos 55.000 participantes da IBC.

O prazo de envio é o dia 6 de fevereiro de 2017, segunda-fera, e as inscrições exigem umresumo de 300 palavras, que pode ser enviado paraIBC.org/technicalpapers.

Sobre a IBC

A IBC é o evento anual dos profissionais engajados na criação, gerenciamento e entrega de conteúdo de entretenimento e notícias em todo o mundo. Atraindo mais de 55.000 participantes de mais de 170 países, a IBC combina uma conferência altamente respeitada e avaliada por pares com uma exposição que mostra mais de 1.700 dos principais fornecedores de tecnologia de mídia eletrônica de ponta e fornece oportunidades incomparáveis de redes de comunicação.

IBC2017 Dates:

Conferência: 14 a 18 de setembro de 2017 Exposição: 15 a 19 de setembro de 2017

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170104006560/pt/ Contato: IBC Para maiores informações, entre em contato com: Sadie Groom, Bubble & Squeak E-mail: Sadie.groom@bubblesqueak.agency

