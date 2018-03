Fortbrasil é selecionada pela Endeavor internacional e consolida presença no Nordeste

Fortaleza, CE--(DINO - 15 dez, 2016) - Principalmente em épocas de crise econômica, o empreendedorismo é valorizado por apresentar alternativas capazes de gerar resultados positivos para a economia e sociedade. Oferecendo produtos financeiros para as classes C e D e transacionando R$ 650 milhões por ano, os sócios Juliana Freitas, Marcelo Freitas Filho e José Pires de Oliveira Neto, diretores da cearense Fortbrasil Administradora de Cartões de Créditos, vêm conseguindo fazer com que a empresa apresente crescimento nos negócios durante os últimos anos, independente do cenário econômico negativo pelo qual o país vem passando. Com 1,2 milhão de clientes, a empresa vem apresentando crescimento médio de 50% nos últimos anos e está no ranking do Great Place to Work desde 2011. E o plano para os próximos anos já está bem definido: seguir crescendo, ampliando a presença da empresa Brasil afora. Por esse desempenho positivo, além de outros fatores, os sócios e a empresa foram selecionados pela Endeavor para figurarem sua rede estratégica durante painel internacional de seleção realizado este mês em Palo Alto, na Califórnia (EUA), organizado pelo braço internacional da Endeavor.

Durante o painel, os sócios apresentaram o case da empresa para empreendedores e executivos de todo o mundo em busca do reconhecimento como empresa e empreendedores Endeavor. Durante o processo, foram avaliados capacidade de execução, diferencial competitivo, potencial de crescimento e o exemplo passado pela empresa. O resultado positivo tornou a Fortbrasil a segunda empresa selecionada pela Endeavor no Ceará para fazer parte de sua rede e aumentar o networking entre empreendedores que fazem a diferença no país. A partir de agora, a Endeavor conectará a Fortbrasil a executivos e empresas bem-sucedidas, com conhecimento especializado em negócios em diferentes áreas, como saúde, educação e TI, além de realizar um acompanhamento constante do desenvolvimento da empresa. Com sede no Ceará e presença na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Fortbrasil contribuirá, em contrapartida, por meio do aconselhamento a empreendedores iniciantes. A Endeavor é uma organização global e sem fins lucrativos focada em multiplicar o número de empreendedores de alto impacto pelo mundo.

Uma história construída com perseverança

Quando criança, Juliana Freitas adorava brincar de ser dona de um negócio. A vocação empreendedora vem de berço. Tanto é que seu irmão mais velho, Marcelo Filho, também seguiu por esse caminho. As pegadas que os guiavam eram do pai, um homem sem formação acadêmica, mas que construiu uma empresa de alcance nacional indo atrás de um sonho. E foi bom ter esse exemplo bem próximo, porque mais tarde os dois irmãos se tornariam os sócios à frente da Fortbrasil, uma empresa que oferece produtos financeiros desenhados para pessoas das classes C e D, ao mesmo tempo em que atende a necessidade de médios varejistas de fidelizar seus clientes por meio de um cartão de crédito com sua marca. Logo a dupla virou um trio, com a adição de José Neto à sociedade.

José Neto teve vários pontos em comum com Juliana, em termos de formação. Ele foi contratado para trabalhar na Fortbrasil em 2002, mas ser funcionário não era bem seu propósito. Desde pequeno ele viveu em um ambiente meritocrático e entendeu que seu esforço levaria a resultados no futuro. Ao mesmo tempo, descobriu um lado competitivo e também colaborativo praticando esportes e jogando jogos de estratégia como War ou Banco Imobiliário. Por escutar sempre o pai, economista, falar de finanças, negócios e política em casa, José também afiou seu instinto para entender como funciona o mercado. Acabou seguindo esse caminho na faculdade, por conta de uma vontade de saber como construir uma empresa bem-sucedida. José queria mesmo era empreender. Em pouco tempo, ele já havia conquistado seu lugar como sócio.

Website: https://www.fortbrasil.com.br/