Fortes chuvas de verão aumentam o número de entupimentos residenciais Atibaia-SP--( DINO - 18 jan, 2017) - O verão no Brasil é marcado por fortes chuvas e suas consequências como alagamentos, deslizamentos, enchentes e alguns problemas menores como entupimentos de encanamentos e esgoto residenciais. A principal causa desses últimos problemas é a conexão incorreta entre as redes pluvial e de esgoto, com o aumento do volume de água, a rede residencial não consegue dar vazão a tudo que recebe e ocorrem os vazamentos e retorno de dejetos.