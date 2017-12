Fotografo especialista em casamentos ao ar livre na praia ou no campo Região dos lagos - RJ--( DINO - 23 jan, 2017) - Está à procura de um fotógrafo de casamento para registrar momentos que ficarão para sempre em sua memória? Além da felicidade do casal na imagem, um fotógrafo que ama seu trabalho é capaz de transmitir toda a emoção do momento em forma de fotografias. E se é alguém assim, apaixonado por fotografia, que você está buscando, você precisa conhecer Paulo Ellias. Ele acredita que para ser fotógrafo, não basta simplesmente saber manejar uma câmera, trata-se de algo muito mais grandioso: um fotógrafo de casamento, por exemplo, de certa forma fará parte da história da família, do novo ciclo na vida do casal que se iniciou ali, na cerimônia que ele foi contratado para registrar.