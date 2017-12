Franquia de sucesso no ramo de vistoria veicular estima um crescimento de 20% para 2017

Uma ótima oportunidade de negócio é investir no segmento de vistoria veicular. Segundo o CTB, o proprietário de veículo automotor deve fazer uma vistoria veicular no carro para que possa circular legalmente. Isso se dá como forma de evitar que veículos fora das normas e especificações de fábrica, tal como alguns carros sem condições de uso, continuem trafegando pelas cidades como se estivessem legalizados. Tal fato, justifica a existência das ECV"s.

A quem se interessa abrir uma ECV, o investimento inicial é considerado baixo e o capital de giro depende do volume de automóveis atendidos e da modalidade de abertura do negócio. Isto é, ser um franqueado de uma empresa credenciada pelo órgão competente (DENATRAN).

Com faturamento médio de R$ 45 mil, a Super Visão ? Vistorias Automotivas é um bom exemplo de franquia bem-sucedida no Brasil. A empresa está em expansão e comercializa seu modelo de negócio por franchising, de maneira simples e com garantia de bons rendimentos. O público-alvo são concessionárias, lojas de semi-novos e particulares. O lucro líquido gira em torno de 15% a 35% do total e o prazo médio para o retorno do investimento inicial de R$ 196 mil está entre 18 e 24 meses.

A Super Visão iniciou suas atividades em 2005 e já soma mais de 140 unidades espalhadas por todo o país, com média de 70 mil carros vistoriados mensalmente. Em 2016 a rede atingiu um faturamento de R$80 milhões e estima um aumento de 20% em 2017, além de aprimorar intensamente os serviços prestados.

Segundo João Roberto Reis, diretor da Super Visão, a marca dá todo o apoio comercial para os franqueados, firmando parcerias com lojas de automóveis, concessionárias, despachantes, agências bancárias, bancos, seguradoras, entre outros comércios do setor, além de toda a estrutura de comunicação necessária para agregar vendas às unidades. "Temos uma política interna de contribuir e dar todo o suporte necessário para nossos franqueados. Contamos com uma equipe qualificada comercial e de marketing que estão sempre pensando em inovações e estratégias para a rede de franqueados " ? comenta Roberto Reis.

Sobre a Super Visão

Fundada em 2005, a Super Visão Vistorias é líder no segmento de vistorias automotivas. Atuando no sistema de concessão, possui mais de 140 lojas espalhadas por todo Brasil e soma aproximadamente 700 funcionários em todas as unidades. Nestes 11 anos, mais de 8.000.000 laudos já foram emitidos, proporcionando uma compra segura para todos os envolvidos.

A empresa também oferece soluções nas áreas de laudos de transferência, vistoria cautelar e adequação às resoluções do DENATRAN. www.supervisao.com

