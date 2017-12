Franquias superam expectativas e são uma ótima opção para quem deseja fugir da crise

Com características e vantagens próprias, cada modelo consegue oferecer ao futuro empreendedor uma oportunidade de investir em uma carreira profissional. Mas, mesmo com a crescente busca pelo empreendedorismo como alternativa profissional, a taxa de mortalidade referente às empresas - tempo de vida do negócio no mercado - teve resultados superiores no que diz respeito ao desempenho das franquias. Um levantamento feito pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) em parceria com o Sebrae, mostrou que apenas 3,7% das unidades franqueadas fecham nos primeiros dois anos. Contra mais de 20% de micros e pequenas empresas convencionais. Os números não mentem: a taxa de êxito das franquias baratas é mais positiva.

Quando se trata de investimento em uma marca própria, é importante destacar as principais particularidades desse negócio. Quem deseja começar uma empresa do zero, precisa saber como é a estrutura desse tipo de atividade. Para começar a construir a imagem da marca no mercado, por exemplo, é necessário investir um alto valor de capital. Mas, além do fator financeiro, é necessário ter paciência para começar a obter resultados positivos. Por isso, é fundamental estar preparado e disposto para construir uma imagem de credibilidade e importância em meio aos concorrentes. Porque, no geral, essa estratégia demanda de um conjunto de técnicas.

Enquanto o tempo de maturação da franquia é de poucos meses, uma empresa precisa de vários meses ou até anos. No negócio próprio, o empreendedor possui mais independência e total liderança, mas não vai conseguir desfrutar da experiência e do suporte oferecido aos franqueados da rede. Como consequência disso, o empresário perde ferramentas fundamentais oferecidas pela franquia, como marketing e know-how. Além disso, ao assumir um negócio, o empresário geralmente precisa assumir todas as responsabilidades e não pode dividir as preocupações e frustrações ao longo do caminho. Portanto, esse suporte é responsável por apoiar, incentivar e acompanhar o crescimento do franqueado ao longo da jornada como empreendedor.

No quesito franchising, as mais comuns são as franquias baratas, que possibilitam um acesso mais rápido ao empreendedorismo e possuem boas vantagens atreladas, ou seja, são consideradas como portas de entrada para o empreendedorismo. Neste caso, as franquias baratas podem ser a oportunidade esperada para quem deseja empreender e ter o próprio negócio. Além disso, por conta do baixo risco que oferece ao investidor, possibilita de forma mais simples e objetiva, a realização de um sonho ou objetivo. Para aproximar o franqueado do sucesso, esse tipo de negócio geralmente investe em capacitação e acompanhamento. Através do suporte, manual do franqueado e modelos de gerências oferecidos, a franqueadora pode consegue reunir elementos necessários para garantir bons resultados. A partir disso, o franqueado consegue ter a devida assistência para tocar o negócio sem muitos problemas.

