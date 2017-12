Férias escolares e agora? Confira 9 atividades para divertir seus filhos

Cinema, passeio e viagem são as atividades que os filhos esperam nesse período. Porém, em um cenário de crise econômica, alternativas com baixo ou nenhum custo podem ser implementadas, sem prejuízo da diversão.

Garanta férias incríveis ao seu filho ? basta um pouco de planejamento e seguir as nossas dicas:

1) Grupos de pais para gerir as atividades: conheça os pais dos amigos do seu filho e proponha um rodízio, um número entre cinco e seis famílias é o ideal. A cada dia um (a) pai/ mãe será responsável por hospedar e cuidar da turma; assim a rotina dos demais adultos será preservada;

2) Cinema em casa: aproveite o potencial oferecido pelos serviços de streaming e selecione junto com as crianças alguns filmes para serem vistos ao longo do período. Pipoca, sanduíches caseiros, suco natural, chá gelado e frutas são opções de lanches saudáveis e econômicos;

3) Parques e praças: os pequenos adoram brincar no banco de areia e no parquinho, enquanto os maiores podem aproveitar as quadras ou as ciclovias; além de se exercitarem, eles podem formar novos amigos na vizinhança. Só pode ir no final de semana? Então, já inclua um piquenique!

4) Barquinhos e aviõezinhos de papel: essa é uma atividade que pode ser realizada entre pais e filhos, ou entre irmãos, e que garante horas e horas de diversão;

5) Baile de máscaras: os adultos ou os irmãos mais velhos podem pintar as crianças com tinta atóxica e vice-versa. Na sequência é só colocar som na caixa e divertirem-se todos juntos;

6) Use a rede familiar de hospedagem: avós e tios que morem em outras cidades ou mesmo em outros bairros podem estar disponíveis para receber crianças e adolescentes por curtos períodos ? o ideal é combinar com a família um pouco antes. Além do convívio familiar, é uma ótima oportunidade para seus filhos expandirem o círculo de amizades;

7) Viagens de bate e volta ? nos finais de semana, fazer pequenas viagens à praia ou a pontos turísticos já torna a experiência das férias bem mais interessante para quem irá passar os demais dias em casa;

8) Deixe espaço para o ócio criativo ? é normal os pais desejarem planejar toda a agenda na tentativa de agradar (e ocupar) os filhos, mas é importante que eles tenham tempo livre para exercitar a imaginação, brincar, ler ou simplesmente pensar na vida ? afinal, para eles, já bastam as várias atividades realizadas durante o período escolar;

9) Jogos de tabuleiro ? os jogos de tabuleiro são um território pouco explorado por essa geração ? resgate os seus preferidos (Detetive, Jogo Imobiliário, War e RPG ainda fazem sucesso) e apresente às crianças. Diversão garantida por horas nos dias de chuva.

E converse com seus filhos: eles já devem ter planos para o período, se não puderem ser aplicados na íntegra, juntos vocês podem criar uma alternativa intermediária que contemple os sonhos deles e o seu orçamento. Para saber sobre mais sobre orçamento familiar acesse http://www.dsopead.com.br

O importante é que as férias sejam um período lúdico e de descanso para toda a família.

