Fumsoft fecha parceria com a CEMIGTelecom

Belo Horizonte, MG--(DINO - 02 jan, 2017) - Com o intuito de apoiar o fomento da inovação e do empreendedorismo em Minas Gerais, a CEMIGTelecom firmou uma parceria com a Fumsoft. O convênio estabelecido contempla o fornecimento de um link de internet dedicado de 30 Mb, que garante a qualidade da internet e suporte para todas as startups aceleradas pelo programa Acelera MGTI e as empresas sediadas no coworking, do Espaço MGTI.

O presidente da Fumsoft, Leonardo Fares, acredita que "a chegada da CEMIGTelecom ao projeto MGTI 2022, além do apoio técnico, provendo o link de alta velocidade, recurso fundamental para as nossas startups, traz uma marca emblemática de Minas, uma marca fortemente associada ao desenvolvimento e à capacidade de empreender de nosso Estado; uma síntese, portanto, do sonho do MGTI, que é colocar Minas Gerais em posição de liderança nacional no setor de TI".

"Gostaria de agradecer à diretoria da CEMIGTelecom, especialmente ao seu presidente, Eng. Aloisio Vasconcelos, que tem uma folha de serviços prestados à Minas e ao Brasil. Mais uma vez, ele comprova sua visão de futuro, apoiando um projeto que tem o potencial de mudar Minas", enfatiza Fares.

Para o presidente da CEMIGTelecom, Aloisio Vasconcelos, "a parceria com o projeto MGTI e a Fumsoft é muito positiva, pois possibilita que a CEMIGTelecom contribua com a formação de novas startups, com os setores de Tecnologia e Inovação e com o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Outro fator importante é que a parceria com o MGTI irá auxiliar na divulgação institucional dos serviços e soluções da CEMIGTelecom para o público de TI".

"Além disso, essa iniciativa veio em boa hora, pois mostra que a CEMIGTelecom continua em franca expansão e fortalecimento de suas inovações. Bons exemplos disso, foram os swaps de rede celebrados com a Level 3 e a Algar em 2016 e o recente projeto de cooperação firmado com o Mercado Central para o fornecimento de internet", destaca Vasconcelos.

Para registrar e celebrar esse importante acontecimento entre as instituições, a Fumsoft promoveu um Café Empresarial, no Espaço Roda de Ideias, na sede do projeto MGTI.

Além das divulgações feitas pela área de Comunicação do MGTI, enfatizando a parceria entre as duas instituições, uma das principais salas de reunião do Espaço MGTI, passa a ser intitulada "Sala CEMIGTelecom". Essa iniciativa inaugura o primeiro projeto de Naming Rights, que conta com a participação de empresas de grande porte que apoiam as iniciativas do MGTI.

