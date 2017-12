Fundo de Investimento Adar Macro Ganha 2 Prêmios e Alcança um Retorno de 33,5% em 2016

O fundo de investimento Adar Macro, da Adar Capital Partners (ACP), alcançou um retorno de 33,5% em 2016 e começou 2017 com dois novos prêmios internacionais: "Melhor Fundo de Investimento de Mercados Emergentes da América Latina por 3 Anos", segundo a publicação Acquisition International, e "Investidor mais Inovador de Fundos de Cobertura do Ano de 2016", segundo a revista Wealth & Finance.

O fundo Adar Macro, gerenciado pela Adar Capital Partners, também alcançou um retorno acumulado de 54,04%, desde que foi lançado em agosto de 2013, consolidando a sua trajetória como um dos fundos mais rentáveis do mundo. Este ano, o Adar Macro espera expandir seu portfólio de investidores e crescer de seus US$ 850 milhões atuais para US$ 1 bilhão.

Na opinião de Zev Marynberg, presidente e diretor de TI da Adar Capital Partners: "Um dos fatores para o nosso sucesso é a prioridade que damos à análise fundamental de cada investimento em posições muito seletivas, bem como paciência. Nossa estratégia é combinar fundos de renda fixa, ações, derivativos, câmbio e dívida pública, bem como estar muito atento à volatilidade do fluxo de capitais, à inflação, à liquidez do sistema e dos nossos próprios investimentos".

Com mais de 25 anos de experiência nos mercados, a Adar Capital Partners atualmente tem 70% de sua atenção voltada ao seu portfólio de investimentos na América Latina e 30% na Europa. A ACP acompanha de perto a evolução econômica na América Latina, uma região com pouca influência e onde a maioria das participações é de empresas estatais e cujo grupo de empresas representa 40% do portfólio atual.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre a Adar Capital Partners

Fundada em 2011, a Adar Capital Partners Ltd. fornece consultoria de investimentos para investidores institucionais, escritórios familiares e fundos de investimentos privados, principalmente na América Latina e Europa. Atualmente ela gerencia um total de ativos de US$ 1,3 bilhão e o seu fundo Adar Macro alcançou a marca de US$ 850 milhões. Bloomberg Ticker: ADARMAA KY. http://www.adarcapitalpartners.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170125006114/pt/ Contato: Contato de mídia Newsline Miguel Ramos

mramos@newsline-pr.com Fonte: BUSINESS WIRE