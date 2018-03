G2A discute planos futuros no "Worldwide Business with kathy ireland" da Fox Business Network

LOS ANGELES, 21 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A G2A, empresa de jogos e tecnologia financeira, foi convidada recentemente para o programa "Worldwide Business with kathy ireland". O programa, que foi ao ar como um programa patrocinado na Fox Business Network em 17 de dezembro de 2016, teve a participação do CEO e cofundador da G2A, Bartosz Skwarczek, e do CIO e cofundador, Dawid Rozek, que falaram sobre os empreendimentos passados, presentes e, mais importante, futuros da G2A.

O CEO e o CIO da G2A discutiram com Kathy Ireland exatamente o que futuro reserva para a G2A.COM. Apesar de ainda ser um mercado de jogos em grande parte, a G2A cresceu para além de suas raízes, investindo pesadamente nos últimos anos em seu gateway de pagamentos, o G2A Pay. No programa, o vice-presidente executivo de Pagamentos Globais, Bob Voermans, explicou as virtudes do G2A Pay, desde de sua integração simples, de um único passo, ao e-wallet virtual da G2A e aos 150 métodos diferentes de pagamentos oferecidos. A paixão que a G2A sente por seus vários produtos e projetos é claramente observada no "Worldwide Business", à medida que vários administradores da empresa discutem os produtos e projetos pelos quais sentem entusiasmo, incluindo o G2A 3D Plus, a solução de impressão tudo-em-um, e o G2A Land, um parque de diversões de realidade virtual.

A história da G2A, do começo ao presente, foi contada na Fox Business Network (FBN), um canal americano de notícias empresariais e financeiras, veiculado para aproximadamente 74 milhões de residências nos EUA. A FBN, controlada pela Fox Entertainment Group (divisão da 21st Century Fox), é o principal canal de notícias de negócios nos EUA, junto com a CNBC. O "Worldwide Business with kathy ireland", que faz parte da programação da Fox Business por mais de um ano, já recebeu como convidadas um grande número de empresas bem-sucedidas, tais como a Dell Inc., a Allianz Global Assistance e a American Express. Agora, a G2A aproveitou a sua vez e contou sua história e suas percepções empresariais no programa.

A G2A está satisfeita por permitir a seus clientes e parceiros receber algumas informações sobre o funcionamento interno da G2A.COM e conhecer os planos da empresa para expansão futura.

