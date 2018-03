GE cria plataforma global de disjuntor automático para a era da indústria digital

São Paulo, SP.--(DINO - 21 dez, 2016) - A unidade de negócio de Industrial Solutions da GE apresentou seu novo disjuntor automático de caixa moldada (MCCB) GuardEon em Hannover Messe, a principal feira mundial de tecnologia industrial. Desde a sua fabricação até a maneira inteligente, segura e confiável em que opera, o GuardEon é uma plataforma global de disjuntores projetada para a era da indústria digital.

"Os clientes industriais da GE operam em ambientes muito exigentes, desde uma plataforma de petróleo no Mar do Norte, próximo à Noruega, a uma remota mina nos Andes chilenos, onde a confiabilidade e a segurança operacional não são negociáveis", explica Ruth Gratzke, responsável global pela linha de produto de disjuntores automáticos dentro da divisão de Industrial Solutions da GE. "Somos procurados para que os ajudemos a ter uma visão geral e oferecer soluções tanto para os desafios atuais quanto para os futuros. Com recursos como proteção de segurança avançada e diagnósticos integrados, o GuardEon é um elemento essencial para um sistema elétrico confiável que ajude a proteger pessoas, equipamentos e operações".

Como parte de um processo de design interativo, a GE conversou com mais de 100 clientes em 17 países durante o processo de criação do produto e muitas das melhorias, que incorporam o GuardEon e o tornam simples e inteligente, são resultados dessa interatividade. O produto foi elaborado com design otimizado com menos peças internas, quando comparado às últimas soluções da GE e contam com placa frontal e manopla giratória. Por meio da GE Store, a equipe de desenvolvimento pôde aproveitar a experiência da companhia nos setores de petróleo e gás, mineração, indústria naval, centro de processamento de dados e outros segmentos industriais, a fim de criar a melhor solução para os clientes.

Desenvolvido para aplicações reais mais exigentes, com cargas elétricas mais elevadas ou de operação crítica como hospitais, datacenters e plataformas de petróleo, o GuardEon oferece uma plataforma única e global para atender as necessidades de clientes de todos os segmentos industriais e localizações, independente da aplicação. A família de disjuntores é composta por quatro tamanhos, que incluem componentes comuns, acessórios intercambiáveis e opções flexíveis para a montagem em campo, podendo atender a evolução das demandas elétricas.

"Com o GuardEon, nós elevamos o desafio de transformar nossa própria abordagem para o desenvolvimento de produtos desde o projeto inicial até a fabricação e distribuição, testando novos processos para gerir uma plataforma realmente diferente para nossos clientes industriais", explica Stephanie Mains, CEO da divisão de Industrial Solutions da GE. "Ao utilizar o processo de desenvolvimento acelerado da GE, por exemplo, nós envolvemos os clientes em cada etapa, levando o GuardEon ao mercado na metade do tempo que seria necessário para lançar um produto similar. Também realizamos investimentos significativos em instalações onde o GuardEon foi desenvolvido e fabricado", complementa.

O GuardEon foi desenvolvido e testado no laboratório start-up de disjuntores automáticos da GE, em Plainville (Connecticut, Estados Unidos). O espaço conta com dois laboratórios ? o Laboratório de Acelerador de NPI (lançamento de novos produtos) e o Laboratório de Fabricação Avançada - onde, respectivamente, o GuardEon foi projetado e seu processo de fabricação desenvolvido.

A unidade de negócio de Industrial Solutions da GE - parte da GE Energy Connections - possibilita a realização de operações industriais mais inteligentes ao conectar equipamentos, softwares e serviços para proteger, controlar e otimizar os ativos dentro das estruturas elétricas.