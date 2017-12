PEQUIM, 12 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A GEARBEST, um Web Site inglês de vendas da empresa para o consumidor (B2C) foi classificada entre os 30 melhores como líder do setor de Internet móvel no BrandZ? Chinês Global Brant Boilers 2017 (relatório BrandZ? de construtores de marcas globais da China de 2017), divulgado pela maior companhia de publicidade do mundo, a WPP e pela Kantar Millward Brown juntamente com o Google, no dia 10 de janeiro em Pequim, na China.

"Estamos honrados por fazer parte das 30 principais companhias da lista", disse Thomas Liu, Diretor de Marketing da GEARBEST, "Sendo a mais respeitável classificação de marcas da China até a presente data, o relatório representa a propensão para consumir, quando os consumidores escolhem uma certa marca. Ele reúne mais de 270.000 consumidores de diversas origens de sete mercados desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Japão para classificar seu reconhecimento em relação a mais de 560 marcas, mostrando que o Web Site GEARBEST e seus produtos têm sido gradualmente reconhecidos por nossos consumidores e que a imagem de nossa marca é transmitida com sucesso".

Para visualizar o relatório completo, acesse: https://goo.gl/vcz5dd

Uma das poucas marcas de comércio eletrônico da classificação, a GEARBEST fornece inúmeros produtos de alta qualidade para consumidores globais com serviço atencioso e sistema de logística impecável.

Atualmente, a GEARBEST representa mais 660 marcas on-line, incluindo as principais marcas de produtos eletrônicos da China e integra as marcas como um todo nas campanhas on-line, para alcançar efeito promocional aumentado. 200 categorias de produtos maximizam a faixa de seleção para os consumidores, tornando o Web Site uma escolha comum para os consumidores globais. O usuário Steve, do Facebook, comentou que ficou satisfeito com sua experiência de compras no Web Site GEARBEST em 2016 e que aproveitou muitos preços com descontos nas vendas, Black Friday, Ciber Monday e nas ofertas especiais de Natal.

A companhia está entrando em um período crucial em 2017 pois a GEARBEST planeja vender mais produtos para consumidores de todo o mundo, através de uma abordagem orientada por estratégias para as marcas e, ao mesmo tempo, trabalhando com fornecedores locais através de uma perspectiva de marca.

Sobre a GEARBEST

Uma líder global internacional de comércio eletrônico, a GEARBEST oferece aos clientes vários produtos, incluindo celulares, aparelhos eletrônicos de consumo, eletrodomésticos inteligentes, drones com controle remoto e muito mais. Desde 2014, a GEARBEST colocou on-line até 20.000 produtos para manutenção de estoque (SKU) e opera 13 armazéns para venda de produtos para mais de 180 países.

