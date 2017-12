Gemalto conecta o primeiro carro via internet da China lançado pela Banma

Amsterdã, 10 de janeiro 2017 - A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial em segurança digital, firma parceria com a Banma Technologies Co., Ltd para a produção primeiro carro via Internet da China o Roewe RX5. A Banma é um novo joint venture entre o Alibaba Group e a SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor). Utilizando o Machine Identification Module, MIM da Gemalto - que protege conexões M2M via celular para aplicações industriais, as características telemáticas avançadas do RX5, como chave do carro virtual via Bluetooth, localização do veículo, controle remoto ativado por comando de voz das funções no interior do carro e alertas sobre as condições da pista em tempo real etc. O MIM está em conformidade com os padrões da GSMA e suporta o fornecimento remoto de qualquer perfil de operador.

O mercado automobilístico chinês é atualmente o maior e que mais cresce no mundo[1]. Em 2015, os fabricantes de carros nacionais e estrangeiros venderam um total de 21,1 milhões de carros de passageiros, um crescimento de 7,3% em comparação a 2014. Para 2016, espera-se que o mercado local de carros conectados gerem uma receita substancial de US$7,7 milhões[2]. Com uma taxa de crescimento composta anual estimada em 45%, esse mercado valerá potencialmente até US$33,9 milhões em 2020. Além disso, estima-se que a penetração dos carros conectados na China seja o triplo, de 4,8% a 18,1% ao longo do mesmo período.

O Roewe RX5, possibilitado pelo sistema operacional YunOS Alibaba, é o primeiro carro via Internet produzido em massa. É uma revolução que incorpora anos de pesquisa e inovação tecnológica, disse Alex Shi, CEO da Banma. É um produto que demanda a conectividade de ponta a ponta mais segura e confiável.

"Os carros conectados marcam o início da transformação digital na indústria automotiva, pavimentando o caminho para veículos autônomos no futuro próximo, disse Suzanne Tong-Li, Presidente para Grande China e Coreia do Sul na Gemalto. "Nosso conhecimento e experiência global, combinados com soluções de conectividade seguras testadas e aprovadas, nos coloca em uma posição interessante para ajudar os fabricantes de carros a criarem veículos mais inteligentes e conectados.

