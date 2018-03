General Cable Faz Acordos de Investigações em Curso junto à SEC e ao DOJ

HIGHLAND HEIGHTS, Ky.--(BUSINESS WIRE-DINO - 29 dez, 2016) -

A General Cable Corporation (NYSE:BGC) anunciou hoje que celebrou acordos com a Comissão de Valores Mobiliários dos ("SEC") e o Departamento de Justiça ("DOJ") dos EUA que levam a uma conclusão das respectivas investigações de tais agências referente à Lei de Práticas de Corrupção no Exterior ("FCPA") dos EUA e à investigação contábil em separado da SEC relacionada às correções financeiras da Empresa de 2013 e 2014. Segundo estes acordos, a General Cable irá pagar multas, restituições e juros anteriores ao juízo à SEC e ao DOJ no valor total de US$ 82,3 milhões.

Michael T. McDonnell, Presidente e Diretor Executivo, disse "Temos o prazer de ter obtido um acordo com o DOJ e a SEC referentes a estes assuntos. A General Cable está comprometida em conduzir nossos negócios de modo ético e com a máxima integridade, sendo que durante os últimos dois anos investimos tempo e recursos significativos para implementar um programa de conformidade de classe internacional. Ao mesmo tempo, transformamos nossa estratégia de negócios sob uma equipe de liderança estratégica totalmente atualizada e comprometida em manter um forte desempenho e cultura de conformidade. Hoje somos uma empresa diferente e melhor como resultado destas ações."

A resolução da Empresa com a SEC envolve assuntos da FCPA bem como questões de contabilidade em separado e de divulgação que foram objeto de correções anteriores. A General Cable irá restituir lucros de cerca de US$ 51,2 milhões e pagar juros anteriores ao juízo de US$ 4,1 milhões referentes à questão da FCPA bem como pagar uma multa civil relacionada às questões das correções de US$ 6,5 milhões.

Como parte da resolução do DOJ, a General Cable irá pagar uma multa de cerca de US$ 20,5 milhões. A Empresa celebrou um acordo não processual com o DOJ, que estará em vigor durante três anos. Nenhuma acusação criminal será apresentada contra a General Cable, desde que cumpra com suas obrigações sob o acordo. À luz de aprimoramentos significativos de conformidade feitos pela Empresa até o momento, nem o DOJ nem a SEC requerem um monitor independente de conformidade. Ao invés disto, a Empresa acordou um relatório próprio anual por um período de três anos.

Para satisfazer suas obrigações financeiras sob as resoluções, a General Cable irá remeter um total de cerca de US$ 82,3 milhões ao DOJ e à SEC. A multa do DOJ de US$ 20,5 milhões será paga em um único pagamento no primeiro trimestre de 2017. A Empresa irá remeter cerca de US$ 12,4 milhões à SEC em janeiro de 2017, e depois irá pagar cerca de US$ 18,5 milhões à SEC dentro de 180 dias da data da resolução, fazendo um pagamento final de cerca de US$ 30,9 milhões à SEC dentro de 360 dias da data da resolução. A Empresa tem e espera ter suficiente liquidez dentro de seus recursos de crédito rotativo para fazer estes pagamentos, estando o valor total da resolução dentro do âmbito previamente divulgado pela General Cable para as investigações relatadas pela FCPA. Quanto ao terceiro trimestre de 2016, a General Cable acumulou US$ 33 milhões para as investigações relacionadas à FCPA. Como resultado das resoluções com o DOJ e a SEC, a General Cable irá registrar um encargo de cerca de US$ 49,3 milhões no quarto trimestre de 2016. Levando em conta este encargo, a General Cable terá reconhecido todos os custos associados com a resolução desta questão com o DOJ e a SEC.

A General Cable divulgou voluntariamente as potenciais preocupações da FCPA ao DOJ e à SEC em janeiro de 2014. Tanto o DOJ como a SEC reconheceram e creditaram à General Cable sua ampla e transparente cooperação em toda a investigação, e o aumento significativo de seu programa de conformidade sob a liderança do Diretor de Conformidade, uma posição de Executivo criada em janeiro de 2015 e que tem um relacionamento com os Diretores do Conselho da Empresa com os quais se reporta, e que comanda uma equipe experiente de profissionais de conformidade a nível mundial.

Sobre a General Cable

A General Cable (NYSE:BGC), com sede em Highland Heights, Kentucky, é líder mundial em desenvolvimento, projeto, fabricação, marketing e distribuição de cabos e fios de alumínio, cobre e fibra ótica para redes elétricas, comunicações, indústrias, construção civil e mercados de especialidades. A General Cable é uma das maiores empresas de produção de fios e cabos no mundo, operando plantas de fabricação em seus mercados geográficos centrais e tendo representações de vendas e distribuição em todo o mundo. Para mais informação sobre a General Cable, visite nosso site em www.generalcable.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161229005330/pt/ Contato: General Cable Corporation Robin Weinberg, 212-687-8080

GeneralCableMedia-SVC@sardverb.com Fonte: BUSINESS WIRE