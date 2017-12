Gestão de benefícios reduz gastos das empresas

Salvador - BA--(DINO - 12 jan, 2017) - Em tempos de crise, toda economia é mais que bem-vinda. Para evitar demissões, empresários têm buscado soluções que auxiliam na diminuição das contas a pagar. "A maior parte das empresas têm setor de Recursos Humanos enxuto, o que dificulta o controle de gastos que poderiam ser evitados", pontua Josival Moreira, presidente do Grupo Cbbs. A experiência com a Cbbs Card, empresa baiana de Gestão de Benefícios com mais de 36 anos de experiência no mercado nacional e mais de 50 mil usuários cadastrados, tem comprovado que somente com o controle do vale-transporte é possível reduzir mais de 20% dos gastos com este benefício.

"A consultoria no controle de saldo excedente no cartão de vale-transporte traz uma demonstração da real utilização do benefício de cada colaborador, evitando desperdícios e fraudes", explica Moreira. A economia, muitas vezes, surpreende nos primeiros meses de gestão. Foi o que aconteceu com o Grupo Ramiro Campelo. Com a missão de gerir benefícios de 1390 funcionários alocados em 101 pontos de venda das empresas do grupo, a diretora de RH resolveu fazer a experiência. "Nem chegamos a implantar o controle em todas as cidades em que o grupo atua e, já no segundo mês, tivemos uma diminuição de 16% na recompra de vale-transporte", comemora Nilzete Braga. A economia em um mês ultrapassou R$ 6 mil reais. Em um ano, a redução de gastos será superior a R$ 72 mil. "A expectativa é que agora, em dezembro, quando vamos implantar o projeto de controle na recarga em todas as filiais, a economia seja ainda maior", aposta.

Tão importante quanto economizar é adotar essas medidas respeitando o tempo e a cultura das organizações. Na empresa Conceito, que atua na administração de condomínios na Bahia, somados aos 5 mil administrados pela Cbbs no estado, o controle de vale-transporte ainda não foi implantado totalmente, mas a parceria com a Cbbs Card já resultou em melhoria de processos administrativos. "Fazíamos internamente o cadastro de funcionários, elaboração de planilhas, contato com operadoras para compra e recompra e a gestão de ocorrências, a exemplo de furto de cartões. Desde que a Cbbs assumiu toda essa logística, minha equipe ganhou em agilidade para cuidar de outras questões estratégicas", avalia o sócio administrador Paulo Ferreira.

Outra medida que representa economia para o empregador e segurança para o empregado é o pagamento do benefício da alimentação e refeição em cartão. "Pago de outras formas este benefício pode ser entendido como complemento salarial, o que gera tributação e problemas futuros", pontua Moreira, lembrando que a implantação segura de benefícios agrada o trabalhador e exige menor investimento das empresas que a adoção de Planos de Cargos e Salários. "Sem contar que alguns benefícios podem ser deduzidos no Imposto de Renda", destaca.

