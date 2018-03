Gestão de resultados para mais eficiência na prestação de serviços

Betim/MG--(DINO - 21 dez, 2016) - Um crescimento da ordem de 40% em relação a 2014; redução de 18% na folha de pagamento, mesmo com reajuste salarial concedido aos trabalhadores e avaliação positiva dos usuários. Este é o saldo da ICISMEP, que encerra 2016 na contramão do que vem acontecendo com o mercado brasileiro, desde que a crise econômica e política ficou mais acirrada. Enquanto a maioria das empresas corre para encerrar o ano com as contas em dia, a instituição garante um superávit essencial para dar início às atividades em 2017.

Os números são resultado da reorganização administrativa que ocorreu ao longo do ano e incluiu enxugamento da máquina, remanejamentos internos e diversas ações para conter gastos e garantir a prestação de serviços em 2017. A ICISMEP vem acumulando resultados positivos ao longo de seus quase 12 anos de existência.

Pesquisas de satisfação dos usuários mostram que eles estão satisfeitos com a prestação de serviços da instituição. Os estudos apontam ainda, alto grau de confiança na equipe médica e uma comparação com serviços de instituições privadas, uma vez que a maioria dos entrevistados afirma desconhecer que a ICISMEP seja uma instituição pública.

"Eu sempre fui muito bem tratada aqui e não sabia que era público. Eu sei que para vir aqui preciso passar por uma unidade de saúde da minha cidade, mas imaginei que a prefeitura contratasse particular, porque o atendimento é muito bom", afirma Teresa de Oliveira, usuária que visitou a instituição para fazer mamografia.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A comparação com a saúde privada é resultado da preocupação constante da ICISMEP em gerir cuidadosamente os recursos públicos, investindo cada vez mais na assistência para melhorar o serviço e reduzir a fila de espera por procedimentos nos municípios.

A ICISMEP é uma instituição pública, que presta serviços de saúde para 30 municípios consorciados e 2 cooperados. Em 2016, além da reorganização administrativa, a instituição iniciou a realização de um procedimento importante para os usuários: a cirurgia refrativa, para correção de miopia, astigmatismo e hipermetropia. A instituição é a primeira unidade pública de saúde de Minas Gerais a oferecer o serviço. Também foi iniciado um processo de ampliação da atuação, que coloca as áreas de logística e serviços de terceiros ao lado da já conceituada prestação de serviços de saúde.

Website: http://www.icismep.mg.gov.br