GGTI Meeting cresceu 400% na gestão de André Navarrete, que conclui seu mandato

São Paulo - SP--(DINO - 20 dez, 2016) - Um dos principais executivos e líderes de TI do Brasil, André Navarrete está concluindo seu mais recente biênio à frente do Grupo de Gestores de TI (GGTI). Uma das realizações de sua gestão, o GGTI Meeting 2016 registrou crescimento de 400% nos patrocínios em relação ao de 2014, para inflação de 20% no período.

A partir do próximo ano, Navarrete se dedicará à presidência da Sociedade dos Usuários de Tecnologia (Sucesu) Pernambuco e à organização de eventos por intermédio de sua consultoria Optimize Group.

Já foram realizados, por exemplo, em outubro e novembro, Executive Meeting com a Locaweb. "Vamos lançar também um grande evento de TI na região Nordeste, voltado aos executivos de TI, finanças, negócios, administração, marketing e RH", antecipa Navarrete.

Balanço do GGTI Meeting

"O GGTI, criado em 2002, congregou e aproximou os executivos de TI de Pernambuco, interligou-os aos líderes desta área, consolidou e desenvolveu o GGTI Meeting, hoje consagrado no cronograma de eventos de tecnologia e negócios em âmbito nacional", salienta Navarrete.

Não foi somente um aumento do valor e da quantidade de patrocínios, observa: "O encontro foi aperfeiçoado a partir do feedback dos participantes, dos patrocinadores e da observação dos melhores eventos do gênero, nacionais e internacionais".

Em um período de aguda crise, o GGTI Meeting NE 2016 teve 16 patrocinadores, sete apoiadores 340 participantes, em sua segunda edição no Sheraton Reserva do Paiva Hotel, em Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. Foi realizado nos dias 16 e 17 de setembro, com o tema "Criatividade, inovação e transformação".

Os objetivos do Meeting foram:

Agrupar os gestores e empresas em um ambiente único.

Espaço para intercâmbio e realização de negócios.

Desenvolver a Comunidade de TI.

Reafirmar a força institucional do GGTI.

Consolidá-lo no calendário de eventos do Nordeste (em novo formato).

A qualificação dos gestores da comunidade de TI foi feita por um novo modelo de negócios: palestras técnicas, palestras patrocinadas, feira técnica comercial, business suítes, eventos sociais. "Combinamos abertura de negócios, conteúdo técnico e atividades sociais para participantes e acompanhantes", explica Navarrete.