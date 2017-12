Gift of Life Donor Program quebra o recorde de doação de órgãos nos EUA

FILADÉLFIA, 5 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Pelo nono ano, o Gift of Life Donor Program ? organização de procura de órgãos (OPO) sem fins lucrativos, de âmbito federal, que atende a parte leste da Pensilvânia, o sul de Nova Jersey e Delaware ? é a principal OPO do país, que coordena os órgãos de 540 doadores, cujas generosas doações resultaram em 1.412 órgãos transplantados. Esse marco representa a primeira vez que uma OPO alcança esse nível de doação (mais de 500 doadores de órgãos) na história da doação de órgãos e transplantes. Em dezembro, o Gift of Life também quebrou o recorde nacional mensal, com 62 doadores e 167 órgãos transplantados. A taxa de doação anual do Gift of Life equivale a 49 doadores de órgãos por milhão de pessoas, uma das mais altas do mundo.

O Gift of Life também recuperou tecidos de 2.575 doadores em 2016. Essas doações capazes de salvar e melhorar a qualidade de vida dos demais podem beneficiar até 100.000 pessoas, com 1.305 doações de ossos para aumentar a mobilidade, doações de pele para curar pacientes com queimaduras e doações de válvulas cardíacas para reparar defeitos que causam risco de morte. Esses doadores também proporcionaram 4.500 córneas que concederam o dom da visão.

"O ano de recordes do Gift of Life foi possível graças à generosidade dos nossos doadores e de seus familiares. Sua força e compaixão diante de uma dor inimaginável é uma lição de humildade", afirmou Howard M. Nathan, presidente e diretor geral do Gift of Life Donor Program. "Desde 1974, apoiamos as famílias de doadores, os receptores de transplante e milhares de pessoas que estão na fila do transplante. Somos muito gratos pelo talento excepcional e pelo comprometimento dos nossos parceiros hospitalares ? os 15 centros de transplante e 131 hospitais de cuidados intensivos da região ? e de nossa equipe incrivelmente habilidosa e dedicada, que trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana. Eles realmente proporcionam uma segunda oportunidade na vida das pessoas."

Muitas dessas histórias incríveis são contadas no blog Second Chance do Gift of Life . Os perfis incluem um aluno do último ano do ensino médio que volta a jogar futebol no time do colégio após um transplante de coração; uma família que, durante 30 anos após seu filho ser um doador, já conversou com mais de 200.000 estudantes sobre a importância da doação; e a dignidade de um pai de três filhos que está esperando por um transplante de rim que pode salvar sua vida há mais de dois anos.

O legado da doação continua por gerações; muitos receptores de transplantes formam sua própria família. Em 2016, o Transplant Pregnancy Registry International (TPR) do Gift of Life Institute comemorou seu 25o aniversário. Desde 1991, o TPR acompanhou mais de 4.000 gravidezes após transplantes e compartilhou essa informação com inúmeros receptores de transplantes que planejam formar uma família. O instituto é líder internacional em educação sobre doação de tecidos e órgãos e já treinou aproximadamente 9.000 profissionais de 37 países desde 2004.

A dedicação do Gift of Life à comunidade de transplantes também inclui uma "casa longe de casa" para os pacientes e suas famílias. Em 2016, a equipe da Gift of Life Family House e voluntários ofereceram mais de 8.605 noites de hospedagem com cuidados, 30.244 refeições e 1.677 caronas de ida e/ou volta aos hospitais. Desde sua fundação em julho de 2011, a Family House já ofereceu mais de 36.000 noites de hospedagem e serviu 141.628 refeições.

Com avanços constantes em transplantes, a necessidade de doações aumenta. Aproximadamente 22 pessoas morrem por dia nos EUA à espera de um transplante de órgãos. Há mais de 5.600 homens, mulheres e crianças esperando nessa região, e mais de 119.000 em nível nacional. Embora 95% das pessoas apoiem a doação, menos da metade está inscrita como doadora, apesar de a inscrição demorar menos de 30 segundos on-line.

Sobre o Gift of Life Donor Program: desde 1974, o Gift of Life já coordenou mais de 42.000 transplantes de órgãos e cerca de 600.000 transplantes de tecido. Um doador de órgãos pode salvar a vida de até oito pessoas, e um doador de tecido pode melhorar a vida de até 75 pessoas. Para obter mais informações ou se inscrever, acesse donors1.org.

