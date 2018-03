Giuliana Flores espera crescer 20% no Natal de 2016

(DINO - 20 dez, 2016) - De acordo com a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), a estimativa é que o comércio eletrônico fature R$ 7,5 bilhões por conta das compras de fim de ano. A Giuliana Flores, líder em vendas de flores pela Internet, espera acompanhar esse crescimento e elevar em 20% o faturamento no período, em comparação a 2015. O dobro de motoristas foi contratado para atender a expectativa de 10 mil pedidos por semana.

A floricultura preparou uma vitrine exclusiva para a data com mais de 80 produtos e entre os mais procurados estão as flores vermelhas, como a poinsétia ou flor-de-São-João. Cestas de vinhos e petiscos, panetones, champanhes e chocolates também têm grande saída durante essa época.

"Temos parcerias com grandes marcas que compõem os nossos kits, como Chandon, Kopenhagen, Ofner, Havanna e entre outras, que deixam os presentes ainda mais especiais. Também apostamos em doces em formato de símbolos natalinos que são ótimos para oferecer aos amigos e funcionários, por exemplo", diz Juliano Souza, diretor de marketing da Giuliana Flores.

Sobre a Giuliana Flores:

Criada há mais de 20 anos pelo empreendedor Clóvis Souza, a Giuliana Flores foi uma das primeiras lojas virtuais de flores e presentes do Brasil, nascida em 2000. Enfrentando o "boom" da internet, quando várias empresas "ponto.com" fecharam, a marca se fortaleceu e hoje se posiciona com líder no segmento. Entre seus diferenciais, estão a constante preocupação com a combinação de flores e arranjos para agradar aos mais variados gostos e estilos, além das fortes parcerias com marcas de luxo como Kopenhagen, Havanna, Amor aos Pedaços, Ofner, Godiva, Lindt, Valmir Rodrigues & Gazola ? Alta Confeitaria, Chandon, Salton, Erdinger, Guinnes, Granado, Vyvedas, The Gourmet Tea, entre muitas outras, oferecendo produtos exclusivos ao e-consumidor. Atualmente, a Giuliana Flores conta com 280 mil visitantes únicos/mês, compostos por um público pertencente às classes AA, A e B, com idade média entre 25 e 55 anos e atende mais de 5 mil cidades. O portal ganhou o Prêmio Época ReclameAQUI 2013 na categoria E-commerce - Floricultura e conta com o selo de empresa reconhecida pelos sites Bondfaro e Buscapé, Loja Ouro pelo e-bit e Selo Site Blindado. Para mais informações, acesse: www.giulianaflores.com.br.