GOL anuncia Perspectivas Financeiras Preliminares para 2017

SÃO PAULO, 22 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GLAI" ou "Companhia"), (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CCC, Fitch: CC e Moody's: Caa3), o maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de cargas e programas de coalizão (fidelidade), anuncia suas perspectivas financeiras preliminares para o ano de 2017:

Indicador Projeções Preliminares Ano de 2017 Frota média 115 Variação na oferta (ASK) 0% a -2% Variação nos assentos totais -3% a -5% Variação no volume de decolagens -3% a -5% Taxa de ocupação média 77% a 79% Margem EBIT 5% a 7%

A Companhia tem atuado diligentemente para ajustar o tamanho da sua frota ao crescimento econômico, e a administração também acredita que tem sido bem sucedida em equiparar a oferta de assentos com a demanda, como indicado pela manutenção de suas altas taxas de ocupação. As projeções da GLAI para 2017 refletem a continuidade da estratégia sólida, com a projeção de oferta acompanhando a previsão de crescimento do PIB e consequente demanda esperada de assentos.

Em função da volatilidade do cenário macroeconômico brasileiro, estas perspectivas financeiras para o ano de 2017 poderão ser ajustadas visando incorporar a evolução de seu desempenho operacional-financeiro e eventuais mudanças nas tendências de crescimento de PIB, taxa de juros, câmbio, e preço do petróleo (WTI e Brent).

Maior grupo brasileiro de serviços de transporte aéreo e viagens, composto por três negócios principais: transporte de passageiros, transporte de cargas e programa de coalizão. A GOL é a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina, operando cerca de 800 voos diários para 63 destinos, sendo 11 internacionais na América do Sul e Caribe. A GOLLOG é o serviço de transporte de cargas e logística da GLAI atendendo a mais de 3.000 municípios brasileiros e, por meio de parceiras, outros 90 destinos internacionais em 47 países. A SMILES é um dos maiores programas de coalizão da América Latina com mais de 11 milhões de participantes inscritos, permitindo que eles acumulem milhas e resgatem bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com ações negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na NYSE (GOL), a GLAI possui ratings CCC (Standard & Poor's), CC (Fitch) e Caa3 (Moody's)

