GOL: Atualização ao Investidor

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A., (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), divulga sua Atualização ao Investidor. As informações abaixo para o trimestre findo em dezembro de 2016 são preliminares e não auditadas .

Comentário Geral A GOL estima uma margem operacional de 6,5-7,0% no trimestre, em linha com a projeção atualizada divulgada na teleconferência de resultados em novembro último. Os resultados do trimestre incluem despesas não recorrentes relacionadas à reestruturação da frota. A receita unitária de passageiro (PRASK) para o trimestre aumentou 6,5-6,8% comparada ao mesmo período do ano passado, impulsionada pelas tendências da demanda e pela melhora dos yields, à medida que as ações de capacidade e as estratégias de gerenciamento de receita continuam beneficiando os resultados. A GOL espera que a receita unitária (RASK) cresça 6,9-7,2% no trimestre. Os custos unitários ex-combustíveis (CASK ex-comb.), excluindo despesas não recorrentes relacionadas com a reestruturação da frota, deverão reduzir aproximadamente 5% no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. A GOL reduziu a dívida total, incluindo arrendamentos financeiros, em R$1,3 bilhão no trimestre, totalizando mais de R$3,2 bilhões em redução da dívida em 2016.

Projeção Margem Operacional (EBIT) Receitas Auxiliares (carga e outras) Preço médio do combustível por litro Taxa média de câmbio Despesas não recorrentes Receita unitária de passageiro (PRASK) CASK Ex-comb. (excl. despesas não recorrentes) Capacidade - ASK Capacidade ? Assentos Trimestre findo Dezembro de 2016 6,5-7,0% 12,2-12,5% da receita líquida total R$1,94?R$1,97 R$3,30 R$142?R$149 milhões Trimestre findo Dezembro de 2016 Vs. Trimestre findo Dezembro de 2015 Aumento de 6,5-6,8% Redução de ~5% Redução de 5,7% Redução de 19,0%

Declarações Prospectivas

Esta Atualização ao Investidor inclui declarações prospectivas. Baseamos estas declarações prospectivas nas nossas atuais expectativas, suposições, estimativas e projeções com relação aos eventos futuros e às tendências financeiras que nos afetam. Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos em outros trechos desta atualização para o investidor, podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles previstos em nossas declarações prospectivas, incluindo, entre outras coisas, as condições econômicas, políticas e comerciais gerais no Brasil, na América do Sul e no Caribe; os impactos dos mercados financeiros globais e das crises econômicas; as expectativas e estimativas da administração com relação aos nossos planos e programas de financiamentos e de desempenho financeiro; nosso nível de obrigações fixas; nossos planos de despesas com investimentos; nossa capacidade de conseguir financiamentos com termos aceitáveis; a inflação e as flutuações na variação cambial do real; as regulamentações governamentais atuais e futuras; os aumentos dos custos com combustível, custos com manutenção e prêmios de seguros; as mudanças nos preços do mercado, na demanda e preferência dos clientes e nas condições competitivas; as flutuações cíclicas e sazonais em nossos resultados operacionais; os defeitos ou problemas mecânicos em nossas aeronaves; e nossa capacidade de implementar de forma bem-sucedida nossa estratégia e progressos na infraestrutura da aviação civil brasileira, incluindo controle de tráfego aéreo, espaço aéreo e infraestrutura aeroportuária.

Outras informações com relação aos riscos e incertezas que podem gerar diferenças entre os resultados reais e nossas declarações prospectivas estão arquivadas na Securities and Exchange Commission, incluindo nosso Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2015 e nosso Relatório Trimestral no Formulário 6-k para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2016. Adverte-se que não se deve confiar de forma indevida em nossas declarações prospectivas, sendo que estas representam nossos pontos de vista apenas até 27 de janeiro de 2017. As palavras "acreditamos", "podemos", "vamos", "objetivamos", "previmos", "estimamos", "continuamos", "antecipamos", "pretendemos", "esperamos" e termos similares são usadas para identificar as declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluem informações relacionadas aos resultados possíveis ou pressupostos de nossas operações, estratégias empresariais, planos de financiamentos, posição competitiva, ambiente na indústria, potenciais oportunidades de crescimento e impactos da regulamentação e da concorrência. As declarações prospectivas são válidas somente a partir da data em que foram emitidas e não nos responsabilizamos por atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas após a distribuição desta atualização para os investidores em virtude de novas informações, eventos ou outros fatores. Tendo em vista os riscos e incertezas descritos acima, as circunstâncias e os eventos prospectivos discutidos nesta atualização para investidor podem não ocorrer e não há garantias com relação ao nosso desempenho futuro.

Sobre a GLAI - GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com três principais áreas de atuação: transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coligação. A GOL é a maior Companhia aérea de baixo custo e com a melhor tarifa da América Latina, operando cerca de 700 voos diários para 63 destinos, sendo 11 internacionais na América do Sul e no Caribe. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas que atende mais de 3.000 municípios brasileiros e, através de parceiros, 90 destinos internacionais em 47 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coligação na América Latina, com mais de 11 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. As ações da GLAI são negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na NYSE (GOL).

