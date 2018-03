GOL divulga os resultados prévios de tráfego do mês de novembro de 2016

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GLAI"), (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CCC, Fitch: CC e Moody's: Caa3), o maior grupo brasileiro de serviços de transporte aéreo e viagens, anuncia os números prévios de tráfego do mês de novembro e do acumulado de 2016. As comparações referem-se ao mesmo período de 2015.

Destaques GOL

O volume de decolagens no sistema total reduziu 19,4% e o total de assentos disponibilizados ao mercado recuou 19,0% no mês de novembro. No acumulado de 2016, o volume de decolagens e o total de assentos decresceram 17,0% e 16,7%, respectivamente.

A oferta no mercado doméstico reduziu 4,9% em novembro comparado ao mesmo período de 2015. No acumulado do ano até novembro, a capacidade reduziu 5,4% frente aos 11 primeiros meses de 2015.

A demanda doméstica aumentou 0,7% no mês, levando a taxa de ocupação para 78,0% ou 4,4 p.p. superior quando comparada ao mesmo período de 2015. Até o mês de novembro, a demanda doméstica recuou 5,7%, com uma taxa de ocupação de 77,8%.

A oferta e a demanda da GOL no mercado internacional em novembro de 2016 reduziram 17,0% e 9,9%, respectivamente, levando a taxa de ocupação para 75,9%, aumento de 6,0 p.p. em relação ao mesmo período de 2015. No acumulado do ano, a oferta apresentou queda de 17,6%, enquanto que a demanda recuou 14,2%, o que resultou em uma taxa de ocupação 3,0 p.p superior e registrando 74,6%.

