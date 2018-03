GoMoney: troca de moeda pode ser algo econômico, divertido e seguro

São Paulo, Brasil--(DINO - 21 dez, 2016) - Talvez você já tenha experimentado a sensação de encontrar pessoas até então desconhecidas para realizar alguma transação comum com a ajuda da tecnologia. E por que não comprar e vender moedas dentro deste contexto? O aplicativo GoMoney é destinado principalmente aos viajantes que querem negociar seu próprio valor ao trocar dinheiro, sem burocracia e com economia. Mas como garantir a segurança e tornar a experiência ainda melhor?

Um diferencial fundamental do GoMoney é que, apesar de usar geolocalização, o app não divulga a localização exata de quem está oferecendo a moeda para vender. O interessado vê um raio de localização no qual a pessoa se encontra e os dois, via chat, marcam um encontro, de preferência em local público, para realizar a transação. O app também conta com um sistema de avaliação entre usuários que classificam em um ranking os melhores contatos com quem fizeram negócio.

Outro ponto é o fato de o GoMoney cruzar os contatos do Facebook do usuário para ele ter uma noção da procedência e saber se a pessoa é razoavelmente confiável. "Também damos dicas de segurança no site, no app e na Fan Page", ressalta Maurício Pires, CEO da empresa e administrador com extensão em Stanford e passagem na carreira pela área de segurança da informação.

Troca de moedas e de experiências ? Para Daniel Lopes, usuário do aplicativo, a experiência de trocar moeda com pessoas desconhecidas foi bastante agradável. "Conheci pessoas interessantes e com pontos em comum. Em nenhum momento fiquei desconfortável em relação à segurança, pois marcamos em locais públicos. Achei incrível o poder de integração do app. Além de troca de moedas, ele nos permite a troca de experiências, explica.

Com a aproximação das férias de fim de ano, o aplicativo é uma ótima alternativa para quem pensa em ir para o exterior ou vir para o Brasil e precisa trocar moeda de forma independente e econômica. Com a economia feita, é possível realizar mais atividades e experiências, afinal quem quer gastar com tarifas e burocracia?

O GoMoney oferece, além de câmbio, a possibilidade do usuário comprar ou vender ouro, prata e bitcoin, possibilitando, por exemplo, vender aquelas joias que estão guardadas sem uso para se conseguir um extra.

Para Android e iPhones ? O GoMoney está disponível gratuitamente para aparelhos Android na Google Store desde o fim do ano passado e também pode ser instalado em iPhones, através do formato Webapp. O acesso é feito através do site www.gomoney.me, que conta, inclusive, com um blog cheio de dicas sobre turismo.

