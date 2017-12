Governos da América Latina discutem oportunidades de investimentos em projetos de energia em março de 2017, Washington D.C.

WASHINGTON, 19 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- De 9 a 10 de março de 2017, ministros de energia, empresas reguladoras e chefes de serviços essenciais do México, Chile, Argentina, Guatemala, Brasil e Peru estarão com investidores de energia em Washington D.C., no Fórum de Energia das Economias em Desenvolvimento da América Latina, para discutir oportunidades de parcerias em projetos do setor de energia.

Os líderes dos setores público e privado da América Latina falarão das políticas e estratégias dos países para envolver os investidores e estimular discussões abertas. Espera-se a presença de 250 desenvolvedores de energia, financiadoras e partes interessadas do setor público provenientes da América do Norte e da América Latina.

"A reunião terá várias apresentações de alto nível, para destacar novas oportunidades de investimentos e painéis de discussões para abordar novas tendências do desenvolvimento de energia na região", disse Talita Covre, Gerente de programas da EnergyNet. "Com representação oficial do México, Chile, Argentina, Guatemala, Brasil e Peru, entre outros, o objetivo é unir representantes de governos e investidores, para viabilizar novas parcerias de projetos de energia nesses países".

Dentre os principais temas e tópicos da reunião, estão: desenvolvimento de regulamentação, sondagem de como as estratégias das empresas reguladoras têm impacto sobre a confiança e o comportamento dos investidores, a "transição da energia renovável", identificação da crescente demanda de adaptação para lidar com o crescimento dos setores renováveis e um painel sobre tecnologia de energia renovável, explorando o potencial da tecnologia como a principal viabilizadora de produção de energia renovável com preços mais competitivos.

Outras discussões do painel explorarão o impacto da "geração distribuída" na economia de investimentos na transmissão e aperfeiçoamento da estabilidade dos serviços de energia elétrica, uma palestra sobre a demanda de gás, seguindo a estimativa da Agência Internacional de Energia de que a geração de gás natural nas Américas Central e Sul aumentarão, em média, 2,2% ao ano, e uma apresentação voltada para finanças, examinando o papel do desenvolvimento de instituições financeiras e das financiadoras comerciais na disponibilização de capital.

O Fórum de Energia da América Latina acontece em paralelo com o Powering Africa: Summit (Reunião de cúpula sobre a energia elétrica na África), de 9 a 10 de março, no hotel Marriott Marquis de Washington, D.C. O Powering Africa: Summit é um evento para tomadores de decisão do setor de energia, que exibirão projetos de energia e infraestrutura na África em busca de investidores.

Datas: 9 a 10 de março de 2017

Local: Hotel Marriott Marquis, Washington, D.C., EUA

