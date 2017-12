Gravidez múltipla em procedimentos de Reprodução Humana representa risco para gestante, diz especialista São Paulo, SP--( DINO - 31 jan, 2017) - As regras para a implantação de embriões no Brasil são determinadas pelo Conselho Federal e Medicina e variam de acordo com a idade da paciente. Para mulheres até 35 anos devem ser implantados até 2 embriões; dos 36 aos 39 anos, 3 embriões; e em mulheres acima de 40 anos podem ser transferidos até quatro embriões. A decisão médica de implantar mais de um embrião é tomada justamente com o objetivo de aumentar as chances de sucesso nos procedimentos.