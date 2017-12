Grupo Radar e ABRAFAC promovem Rodada de Negócios no ESFE

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A acelerada expansão dos diversos segmentos econômicos brasileiros durante a década de 90 também trouxe a consolidação da área de Facilities como estratégica de negócios destes segmentos, como ocorreu na Europa e Estados Unidos nos anos 60. Apesar do curto período, o segmento já coleciona resultados significativos no país, principalmente, nos processos de redução de custos, otimização do tempo, entrega de serviços mais eficazes e o aumento de produtividade e inovação. Segundo a Associação Brasileira de Facilities (ABRAFAC), o setor movimenta hoje mais de R$ 100 bilhões e emprega aproximadamente 1,3 milhões de pessoas.

De acordo com Luciano Brunherotto, presidente da ABRAFAC, a área de Facilities representa a segunda maior linha de investimentos das empresas brasileiras. "Trata-se de uma oferta com ampla demanda, pois conta com serviços de suporte essenciais para a boa gestão de um negócio ? independente do atual cenário econômico e do porte da organização", declara.

E para promover ainda mais a área de Facilities no setor de turismo de negócios Brasil, o XII ESFE (Encontro de Feiras e Eventos), evento promovido pelo Grupo Radar & TV, realiza no próximo dia 21 de fevereiro, em São Paulo, uma Rodada de Negócios, ? em parceria com a ABRAFAC. Ao todo serão mais de 40 gestores de facilities que terão a oportunidade de conhecer e negociar diretamente com as principais marcas atuantes no setor de M.I.C.E (sigla em inglês para Encontros, Incentivos, Conferências e Exibições).

"Estamos falando de um evento onde é possível encontrar promotores de feiras, dirigentes de pavilhões de exposições, centros de convenções, companhias aéreas, redes hoteleiras, prestadores de serviços, agências de eventos, marketing e live marketing, hosted buyers, gestores de compras, facilities e de viagens de incentivo no mesmo ambiente e com os mesmos interesses corporativos", explica Otavio Neto ? CEO do Grupo Radar & TV. Entre as empresas já confirmadas para a Rodada de Negócios estão: a APCD, APAS, NürnbergMesse Brasil, Zurich Seguros, Belimo Américas, Renault-Nissam, Grupo Fleury, Johnson & Johnson e Pfizer.

Serviço:

XII Encontro do Setor de Feiras e Eventos e 6º Fórum do Setor de Feiras e Eventos.

Data: 21 de fevereiro de 2017.

Das 08h30 às 18h

Local: Golden Hall ? WTC Convention Center ? Avenida das Nações Unidas 12.551

Site: www.esfe.com.br

Mais informações para a imprensa:

Sandra Miyashiro - (11) 4702 4332 | sandra@gruporadar.com.br

FONTE Grupo Radar