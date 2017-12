Grupo +Unidos apresenta nova identidade visual

Desenvolvida pelo designer Thiago Mitsuo Yoshimura, a nova identidade visual conta com as cores azul e vermelha, em alusão à bandeira americana e em referência às empresas que compõe o board do Grupo +Unidos. Com o objetivo de destacar ainda mais a mensagem da força por meio da união, o novo símbolo representa justamente a importância dessa ligação para a contribuição no fortalecimento do elo entre o Brasil e os Estados Unidos.

O gerente executivo do +Unidos, Augusto Corrêa, conta que a mudança foi muito bem planejada. "O ano de 2017 será um ano de muitas mudanças positivas para o Grupo +Unidos como um todo. Por isso, pensamos que era hora de trazermos nossa marca para um universo mais dinâmico, que é o que pretendemos fazer também com os nossos projetos. Essa modernização só reforça a nossa vontade de fazer com que estejamos cada vez mais integrados, promovendo ciclos que sempre se renovam, mas que não se rompem", explica.

Além do novo logotipo, junto à modernização da identidade visual, o Grupo +Unidos também apresentará seu novo site, que deve ir ao ar na primeira quinzena de fevereiro. Para saber mais sobre o +Unidos acesse: www.maisunidos.org.

Sobre o Grupo +Unidos

O +Unidos é uma parceria entre a Missão Diplomática dos Estados Unidos, por meio da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), e empresas americanas estabelecidas em território brasileiro. O grupo busca contribuir com a competitividade do país apoiando a qualificação profissional por meio da proficiência do inglês e tem como missão capacitar 1 milhão de estudantes brasileiros de Universidades Federais nos próximos 10 anos. Mais informações sobre o +Unidos estão disponíveis em www.maisunidos.org.

Sobre a USAID

A USAID é um órgão independente do governo federal dos EUA e responsável por programas de assistência econômica e humanitária em todo o mundo. No Brasil, trabalha para contribuir em prol de várias metas e objetivos de desenvolvimento econômico, social, sustentável e igualitário, enquanto fortalece uma parceria vital existente entre os povos do Brasil e dos EUA. Mais informações sobre a USAID/Brasil estão disponíveis em http://brazil.usaid.gov/.

Informações à Imprensa - Burson-Marsteller Brasil

Camila Cardoso ? (11) 3094-2283 | camila.cardoso@bm.com

Alessandra Neris ? (11) 3094-2254 | alessandra.neris@bm.com

Website: http://www.maisunidos.org