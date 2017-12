Grávidas sofrem mais com temperaturas elevadas do verão São Paulo, SP--( DINO - 18 jan, 2017) - As altas temperaturas do verão costumam causar incômodos para a maioria das pessoas que circulam pelo sol forte. Por estarem mais sensíveis, as gestantes sofrem um pouco mais com as indisposições causadas pelo calor excessivo, principalmente as que já estão com aquele barrigão dos meses finais de gravidez.