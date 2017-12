GSMA anuncia os nomeados para o Glomo Awards 2017

A GSMA anunciou hoje os nomeados para o Global Mobile Awards 2017. Os vencedores dos prêmios serão apresentados durante o Mobile World Congress, que ocorre de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona. A lista completa de nomeados está disponível em www.globalmobileawards.com/nominees2017.

"Felicitamos todos os indicados para o Glomo Awards, que mais uma vez contou com um número impressionante de inscrições", disse Michael O'Hara, diretor de Marketing da GSMA. "O Glomo Awards reconhece as pessoas e empresas que estão impulsionando a inovação na indústria de telefonia móvel, um setor em rápida evolução, e estamos ansiosos com a introdução neste ano de vários novos prêmios que destacam as iniciativas mais recentes de um campo tão dinâmico. Desejamos boa sorte aos candidatos ao Glomo Awards 2017."

Suzi Perry e Ortis Deley irão anunciar os vencedores dos prêmios ao longo da semana na Mobile World Live TV, com transmissão direta desde o Mobile World Congress para uma audiência mundial via www.mobileworldlive.com. A apresentação dos prêmios nas categorias "The Connected Life Awards" (A Vida Conectada), "Best Mobile Apps" (Melhores Aplicativos Móveis) e "Best Mobile Handsets & Devices" (Melhores Aparelhos e Dispositivos Móveis) será na Innovation City da GSMA, bem como no Showcase Stage ? no Pavilhão 4 ? e será exibido ao vivo na Mobile World Live TV.

Além disso, os prêmios dentro de quatro categorias, incluindo "Best Mobile Services" (Melhores Serviços Móveis), "Government Excellence Award" (Excelência Governamental), "Social & Economic Development" (Desenvolvimento Social e Econômico) e "Best Mobile Technology" (Melhor Tecnologia Móvel), terão uma cerimônia especial às 17h (horário da Europa Central) do dia 28 de fevereiro no Auditório 5, Pavilhão 4. Os ganhadores de prêmios na categoria "Outstanding Achievement" (Realização Excepcional), incluindo a "Contribuição Excepcional da GSMA para a Indústria Móvel" e a "Liderança na Indústria Women4Tech", serão anunciados em cerimônias separadas no Mobile World Congress.

Suzi Perry e Ortis Deley apresentam o Glomo Awards pelo segundo ano

Anfitriões do Glomo Awards 2016, os apresentadores de TV Suzi Perry e Ortis Deley estão de volta nesta edição. Ambos são bem conhecidos pelo seu amor à tecnologia e dispõem de enorme sucesso por conta do programa britânico "The Gadget Show". Após oito anos no comando da série, Suzi passou a ser a primeira âncora feminina da programação da Fórmula 1 na BBC One e viajou por todo o mundo seguindo as trilhas da F1, MotoGP, Superbikes e Speedway. Ortis está no seu sexto ano como apresentador do espetáculo televisivo semanal e, recentemente, também se juntou ao programa "Interceptors Police".

O Glomo Awards será julgado por alguns dos principais especialistas, analistas, jornalistas, acadêmicos e, em alguns casos, representantes de operadoras móveis ? todos independentes. O vencedor do prêmio "Outstanding Overall Mobile Technology ? the CTOs" Choice" (Tecnologia Móvel de Excelência Global ? Escolha dos CTOs) será selecionado pelos principais diretores de Tecnologia do setor dentro da comunidade mundial de operadoras.

Os patrocinadores e parceiros do Glomo Awards de 2017 são: LeEco, patrocinadora das categorias "Melhor Tecnologia Móvel" e "Desenvolvimento Social e Econômico"; SK Planet, patrocinadora da categoria "Melhores Serviços Móveis"; Syniverse, patrocinadora da categoria "Women4Technology"; e Techradar, Parceira Oficial de Mídia.

As informações completas sobre o Glomo Awards 2017, incluindo os finalistas, cerimônia de premiação e apresentações na Mobile World Live TV, podem ser encontradas em www.globalmobileawards.com.

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo cerca de 800 operadoras com cerca de 300 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também realiza os principais eventos da indústria, como o Mobile World Congress, o Mobile World Congress de Xangai, Mobile World Congress das Américas e as conferências Mobile 360 Series.

Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170126005642/pt/ Contato: Contatos de imprensa: Para a GSMA Charlie Meredith-Hardy +44 7917 298428 CMeredith-Hardy@webershandwick.com ou Assessoria de Imprensa da GSMA

pressoffice@gsma.com Fonte: BUSINESS WIRE