PARIS, 24 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Guerlain Parfumeur, a marca francesa de produtos de beleza desde 1828, tem a honra de anunciar Angelina Jolie como a imagem de sua nova fragrância feminina. "Criamos perfumes para as mulheres que admiramos", disse Jacques Guerlain, criador de fragrâncias lendárias como Shalimar, L'Heure Bleue e Mitsouko. Thierry Wasser, o perfumista máster da Guerlain, se inspirou em Angelina Jolie para criar o perfume que expressa as "essências de uma mulher": as escolhas, emoções e sonhos que personificam a feminilidade moderna. O acordo da parceria entre Angelina e a Guerlain foi firmado em Camboja em dezembro de 2015, onde ela dirigia seu filme First They Killed My Father (Primeiro Eles Mataram Meu Pai). Porém a parceria tem suas raízes na infância de Angelina quando recorda o amor de sua mãe por um pó compacto da Guerlain. Angelina Jolie é cineasta, Enviada Especial da Agência da ONU para Refugiados e cofundadora da Iniciativa para Prevenção da Violência Sexual. Angelina doou a renda completa da campanha Guerlain para instituições de caridade.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/459955/Guerlain_Logo.jpg )

(Foto: http://mma.prnewswire.com/media/459957/Angelina_Jolie.jpg )

Disponível a partir de março de 2017 ? Contato para a imprensa: Halima Regragui ? Departamento de Imprensa e Relações Públicas Internacionais da Guerlain - 125 rue du Président Wilson - F-92300 Levallois-Perret ? Tel. +33(0)1 41-27-31-00 - Fax +33(0)1-41-27-32-29

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/guerlain-apresenta-angelina-jolie-a-nova-imagem-da-guerlain-parfumeur-300395464.html

FONTE Guerlain Parfumeur