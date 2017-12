Guia de Férias para manter seus dispositivos eletrônicos em segurança ( DINO - 27 jan, 2017) - Além do merecido descanso e dos momentos de paz com os amigos e família, uma coisa não pode ser deixada de lado durante as férias: a segurança do seu dispositivo móvel. Nessa época, com as compras do final do ano que comumente incluem novos gadgets, intensificam-se os golpes e fraudes digitais.