Guilherme Torriani integra equipe que disputa Mundial de Handebol

O atleta de apenas 17 anos iniciou nas categorias de base do time TQHF/Vegus/Guarulhos. No ano de 2013, foi peça fundamental na equipe guarulhense para garantir a conquista da Liga Paulistana de Handebol, categoria infantil. Desde então, Guilherme acumula diversas vitórias em seu currículo. Entre elas, se destacam o título de campeão Panamericano pela Seleção Brasileira, em 2015, campeonato no qual foi artilheiro, e o primeiro lugar no campeonato Paulista Juvenil, em 2016, pelo time de Guarulhos.

A treinadora Lausida Góes, do time TQHF/Vegus/Guarulhos e uma das responsáveis pela formação do atleta, conta que ele sempre foi muito dedicado e batalhou para alcançar seus objetivos. "Sinto uma enorme satisfação em ver que hoje ele está defendendo a Seleção Brasileira na categoria adulto, ainda tão jovem. Isso é o resultado de sua disciplina e determinação. O Guilherme é um talento do esporte e grande craque, sem dúvidas", ressalta.

Gustavo Coutinho, gerente de marketing da Vegus Construtora, patrocinadora do time de Guarulhos, salienta a importância de mais investimentos em esportes. "Nós da Vegus sentimos muito orgulho em fazer parte de conquistas como essa. O esporte é muito importante para a sociedade e, por isso, acreditamos que o incentivo é fundamental para garantir que cada vez mais jovens possam ter oportunidades como a de Guilherme. Toda a equipe parabeniza o atleta por mais essa etapa alcançada e estamos na torcida por ele", finaliza.

Sobre a Vegus:

Desde 1997 no mercado, a Vegus conta com mais de 8 mil unidades comercializadas. Com total conhecimento do mercado onde atua, a Vegus projeta e realiza empreendimentos de grande porte que contemplam as reais necessidades de seus moradores. Experiência, trabalho e seriedade regem os métodos de atuação de cada empreendimento planejado e entregue. Um dos compromissos da incorporadora é prestar serviços personalizados, com a mais ampla dedicação profissional e respeito ao cliente.

