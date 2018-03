Guy Carpenter indica James Nash para presidente da nova divisão internacional

NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE-DINO - 13 dez, 2016) -

Guy Carpenter & Company, LLC, uma empresa especialista com liderança global em risco e resseguros e uma subsidiária integral da Marsh & McLennan Companies (NYSE:MMC), anunciou hoje a indicação de James Nash para o recém-criado cargo de presidente da divisão internacional, sujeito à aprovação regulamentar. Nash, que atualmente administra as operações da Ásia Pacífico da Guy Carpenter, continuará a prestar contas a Peter Hearn, presidente e diretor executivo da Guy Carpenter, além de ser realocado para Londres.

A divisão internacional da Guy Carpenter consistirá de todas as operações da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), América Latina e Caribe e regiões da Ásia Pacífico. Um sucessor para James Nash na Ásia Pacífico será anunciado em 2017.

"A divisão internacional da Guy Carpenter vai promover nossa capacidade de aplicar as melhores práticas no mundo inteiro para oferecer uma experiência coordenada e consistente aos nossos clientes", disse Peter Hearn. "Com suas profundas relações do setor e experiência operacional global, James é o executivo ideal para ajudar nossos clientes nestas regiões a crescer seus negócios de maneira rentável."

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A Guy Carpenter está posicionada com exclusividade para oferecer consultoria estratégica e serviços essenciais aos nossos clientes neste ambiente empresarial global que muda rapidamente", disse James Nash. "Estou ansioso para trabalhar com a equipe global de colegas talentosos da Guy Carpenter, à medida que apresentamos soluções com liderança no mercado aos nossos clientes."

James Nash se uniu à Guy Carpenter em 1985 e assumiu o seu atual cargo em 2008.

"A nova estrutura organizacional da Guy Carpenter reflete nosso compromisso em oferecer uma experiência global de alta qualidade e consistentemente convincente ao cliente", disse Peter Hearn.

Sobre a Guy Carpenter

A Guy Carpenter & Company Inc. é especialista líder mundial em risco e resseguros. Desde 1922, a empresa oferece soluções de resseguros e mercado de capitais para clientes no mundo inteiro. Como uma das corretoras de resseguros e consultoras estratégicas mais confiáveis e valiosas, a Guy Carpenter se beneficia de seu capital intelectual para antecipar e solucionar uma série de desafios e oportunidades de negócios em nome de seus clientes. Com mais de 2.300 profissionais em mais de 60 escritórios no mundo inteiro, a Guy Carpenter oferece uma combinação poderosa de experiência em corretagem, serviços de consultoria estratégica e análise líder do setor para ajudar clientes a alcançar um crescimento rentável. Para mais informações sobre a expertise completa da linha de negócios e alcance das unidades operacionais, incluindo a GC Specialties, GC Analytics ®, GC Fac®, Global Strategic Advisory, GC Securities*, Client Services e GC Micro Risk Solutions®, acesse www.guycarp.com e siga a Guy Carpenter no LinkedIne Twitter @GuyCarpenter.

Guy Carpenter é uma subsidiária de propriedade integral da Marsh & McLennan Companies (NYSE:MMC), uma empresa global de serviços profissionais, que oferece aos clientes consultoria e soluções nas áreas de risco, estratégia e pessoas. Com receita anual de US$ 13 bilhões e 60.000 colegas no mundo inteiro, a Marsh & McLennan Companies oferece análise, consultoria e recursos transacionais para clientes em mais de 130 países, através da: Marsh, líder em corretagem de seguros e gestão de risco; Mercer, líder em talento, saúde, aposentadoria e consultoria de investimentos e Oliver Wyman, líder em consultoria de gestão. A Marsh & McLennan empenha-se para ser uma cidadã corporativa responsável e ter um impacto positivo nas comunidades em que atua. Visite www.mmc.com para mais informações e siga-nos no LinkedIn e Twitter @MMC_Global.

*Os títulos ou investimentos, se aplicáveis, são oferecidos nos Estados Unidos através da GC Securities, uma divisão da MMC Securities Corp., uma importante corretora financeira registrada nos Estados Unidos e membro da FINRA/NFA/SIPC. Escritório principal: 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036. Telefone: (212) 345-5000. Títulos ou investimentos, se aplicáveis, são oferecidos na União Europeia pela GC Securities, uma divisão da MMC Securities (Europa) Ltd. (MMCSEL), que é autorizada e regulada pela Autoridade Financeira de Conduta, cujo escritório principal fica em 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS. Os produtos de resseguros são colocados através de afiliadas qualificadas da Guy Carpenter & Company, LLC. A MMC Securities LLC, MMC Securities (Europa) Ltd. e Guy Carpenter & Company, LLC são afiliadas de propriedade da Marsh & McLennan Companies. Este comunicado não foi concebido como uma oferta para vender ou é uma solicitação de qualquer oferta para comprar qualquer instrumento de seguros ou financeiro, produtos de resseguro ou seguro. **GC Analytics é uma marca registrada no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (U.S. Patent and Trademark Office).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161212006289/pt/ Contato: Guy Carpenter Paul Caricone: 1-917-937-3317 Paul.caricone@guycarp.com ou Jennifer Ainslie: 44-207-357-2058

Jennifer.ainslie@guycarp.com Fonte: BUSINESS WIRE