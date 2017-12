Hábitos que podem causar dores no seu pescoço

Verifique a sua postura

Olhar para baixo flexiona seu pescoço para frente. Sustentar esta posição requer ajuda dos músculos esternocleidomastoideos (ECM) junto ao pescoço e, às vezes, da musculatura do ombro e da clavícula, como o músculo levantador da escápula, o músculo trapézio (superior ou médio), e os músculos romboides. "Com o tempo, os músculos ficam cansados, superestirados e enfraquecidos. Se você fizer isto excessivamente, seu pescoço e seus ombros começarão a doer", diz o Dr. Marcus.

O mesmo é válido se você se fica jogado no sofá ou permanece sentado com má postura à mesa por períodos prolongados, com os ombros curvados e o pescoço inclinado para frente.

Ajustes simples

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o caso de você notar alguma dor cervical, o Dr. Marcus recomenda elevar a tela ou o material de leitura ao nível do olho, de modo a não ter que ficar olhando tanto para baixo. Até mesmo pequenas modificações podem fazer uma diferença significativa. Alguns exemplos são:

- Coloque um travesseiro no colo e, em seguida, posicione seu laptop ou tablet sobre o travesseiro.

- Erga a tela do computador ao nível do olho, colocando o monitor sobre uma pilha de livros grandes e grossos.

- Apoie um livro em um suporte de livros e, em seguida, coloque o suporte sobre um travesseiro ou mesa.

- Mantenha seus braços apoiados sobre os descansos de braço da cadeira.

A sua postura é igualmente importante. Quando você estiver sentado à mesa, deve se sentar ereto, com o pescoço alinhado ao restante da coluna espinal, e mantendo os ombros para trás. Levante-se de hora em hora, para permitir que os músculos mudem de posição.

Quando você estiver descansando em uma cadeira ou sofá confortável, o médico sugere que você apoie os braços sobre descansos de braço ou travesseiros. "Os músculos do pescoço estão conectados aos músculos escapulares, por isso a pressão sobre seus ombros é eliminada quando você elimina a pressão sobre os ombros, permitindo que a musculatura dos ombros e do pescoço relaxe", explica ele. Novamente, tente levantar a cada uma hora.

Buscando ajuda

Quando a dor cervical persiste por mais de 2 semanas, sugere-se buscar ajuda profissional. As causas mais sérias de dor cervical são artrite, esporão do osso cervical, rompimento de disco na coluna espinal, fraturas, escoliose (curvatura da coluna espinal para os lados) e lesões de rebote antigas.

Um especialista pode ensinar exercícios para o pescoço, entre os quais o alongamento cervical. Comece com a cabeça em posição neutra para frente e, em seguida, vire a cabeça devagar para a direita. Mantenha esta posição por alguns segundos. Volte à posição inicial e, em seguida, vire a cabeça para a esquerda e mantenha a posição por alguns segundos. Porém, você deve fazer isto sem rolar o pescoço. "O pescoço foi projetado principalmente para girar para a esquerda e direita, para cima e para baixo, mas tem pouca movimentação para inclinar de um lado a outro", observa o médico.

Website: http://www.hong.com.br