HealthCare Royalty Partners Anuncia Novo Diretor Médico de Promoções de Alto Nível, e Continuidade da Expansão Regional

HealthCare Royalty Partners ("HCR") anunciou hoje diversos desenvolvimentos da empresa:

Novo Diretor Médico:

A partir de janeiro de 2017, o Dr. Warren Cooper assumiu o papel de Diretor Gerente e Diretor Médico na HCR. O Dr. Cooper se uniu inicialmente à equipe em 2016, dando consultoria como um Assessor Industrial. O Dr. Cooper é um médico com treinamento no Reino Único e mais de 35 anos de experiência na indústria farmacêutica global. Profissionais de alto nível da HCR conheceram o Dr. Cooper durante mais de uma década, trabalhando de perto com ele quando atuou como Diretor Executivo da Prism Pharmaceuticals ("Prism"), uma empresa de portfólio onde atuou anteriormente. A Prism foi uma empresa farmacêutica de especialidade que desenvolveu o agente contra arritmia NEXTERONE, sendo ultimamente adquirido pela Baxter International em 2011 por US$ 338 milhões. Antes de atuar como Diretor Executivo da Prism, o Dr. Cooper passou 12 anos na Merck, inicialmente como um médico de pesquisa clínica do Reino Unido, depois como Diretor de Operações de Pesquisas Clínicas na Europa e na sequência em todo o mundo. O Dr. Cooper também dirigiu anteriormente a divisão cardiovascular da AstraMerck (agora AstraZeneca PLC). A HCR espera aproveitar a vasta experiência clínica, regulatória e operacional do Dr. Cooper, uma vez que avalia novas oportunidades de investimento.

Promoções Profissionais de Investimento:

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A HCR promoveu John Urquhart a diretor da empresa. O Dr. Urquhart esteve entre os primeiros empregados na HCR, se unindo à empresa como analista em 2007 e voltando em 2012 após receber seu M.B.A. da Wharton School of the University of Pennsylvania. O Sr. Urquhart tem mais de uma década de experiência em investimentos em saúde no mercado de royalties e finanças estruturadas.

A HCR também promoveu Anthony Rapsomanikis a Vice-Presidente. O Sr. Rapsomanikis se uniu à HCR como Associado em 2012 e foi promovido a Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Costa Oeste após estabelecer o escritório da empresa em San Francisco em 2015. O escritório de San Francisco lançou a iniciativa estratégica da HCR para regionalizar seus esforços de desenvolvimento de negócios e melhor atender às necessidades de contrapartes em áreas geográficas chave.

"As promoções de John e Tony são bem merecidas e servem como reconhecimento de seu crescimento e contribuições à empresa nos últimos anos," comentou Clarke Futch, Cofundador e Presidente do Comitê de Investimento na HCR.

Expansão Regional de Escritório:

A HCR sente o prazer de anunciar seus planos de abrir um escritório em Boston, MA no primeiro semestre de 2017, que será dirigida por John Urquhart. O Sr. Urquhart irá trabalhar de perto com Clarke Futch, Paul Hadden (Diretor Gerente de Desenvolvimento de Negócios) e o restante da equipe de investimento de alto nível, a maioria dos quais irá continuar tendo base na seda da empresa em Stamford, CT.

Paul Hadden comentou, "A abertura de nosso escritório em Boston segue o sucesso do escritório da HCR em San Francisco inaugurado em 2015 e reforça nossa meta de intensificar a cobertura local e relacionamentos em biociências chave e centros de P&D. Dados recentes mostram que Boston e a área da baía de San Francisco obtiveram cada uma cerca de um terço de todo o investimento de capital em empreendimentos de biotecnologia em 2016, sendo importante para nós continuar a ter foco nestes mercados."

Sobre a HealthCare Royalty Partners

A HCR é uma empresa privada de investimentos que compra royalties e utiliza estruturas de dívida para investir em ativos de biociência em estágio comercial ou quase comercial. A HCR tem US$ 3,4 bilhões em compromissos acumulativos de capital, tendo sede em Stamford, CT. Durante a última década, os profissionais de alto nível da HCR concluíram mais de 60 investimentos em saúde. Para mais informação, visite www.healthcareroyalty.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170127005654/pt/ Contato: HealthCare Royalty Partners Carlos Almodovar, 203-388-9085

bd@hcroyalty.com Fonte: BUSINESS WIRE