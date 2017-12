H.I.G. Capital adquire a Bigsal, líder em suplementação animal na região Norte do Brasil

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE-DINO - 04 jan, 2017) -

H.I.G. Capital ("H.I.G."), um dos principais fundos de private equity do mundo com mais de US$21 bilhões de capital sob gestão*, anunciou a aquisição da Bigsal, líder em suplementação animal em Rondônia.

Fundada em 2003 e sediada em Ji-Paraná ? RO, a Bigsal se apoiou em produtos de alta qualidade, capacidade ímpar de distribuição e relacionamento próximo ao cliente para alcançar posição de liderança na região Norte do país. Com foco em ruminantes, a empresa também fornece suplementos para peixes, cães e outras espécies animais, oferecendo soluções completas para seus clientes e parceiros comercias.

Fernando Marques Oliveira, Presidente da H.I.G. Brasil e América Latina comentou: "Estamos muito felizes com a oportunidade de levar adiante o legado da Bigsal. O time de gestão e sócios fundadores da empresa fizeram um trabalho extraordinário construindo a Bigsal até sua posição de liderança em Rondônia, e a H.I.G. agora auxiliará a empresa na expansão geográfica e de portfólio de produtos, tanto organicamente como através de aquisições. Acreditamos que a Bigsal continuará se beneficiando da migração da pecuária para o Norte do Brasil e da maior tecnificação dos pecuaristas, para quem nutrição animal é o principal fator de aumento de produtividade."

"Foi muito importante escolher o parceiro certo para levar adiante os planos de expansão da Bigsal. A presença forte do H.I.G. no Brasil, seu histórico de criação de valor e o estilo colaborativo de seu time de investimentos se destacaram desde nosso primeiro contato. Estamos confiantes que eles levarão a Bigsal a novos patamares nos próximos anos", disse Valdemir Aimi, sócio fundador da Bigsal.

Valdemir Aimi e o time de gestão atual, responsáveis pela construção da Bigsal até sua posição de liderança, permanecerão na empresa em conjunto com novos executivos trazidos pelo H.I.G., apoiando a Bigsal em seu próximo ciclo de crescimento.

Sobre a Bigsal

Fundada em 2003 e sediada em Ji-Paraná ? RO, a Bigsal atua no mercado de suplementação animal, com um portfolio completo que abrange de minerais básicos a rações completas para gado de corte e de leite, peixes, cães e outras espécies animais. A Bigsal atua não apenas como fornecedora, mas parceira de seus clientes na educação sobre o uso de suplementação como ferramenta de incremento de produtividade e rentabilidade na pecuária. A empresa possui aproximadamente 150 empregados. Para mais informações, visite www.bigsal.com.br.

Sobre a H.I.G. Capital

A H.I.G é líder global em investimentos em private equity em empresas de médio porte, com mais de US$21 bilhões de capital sob gestão.* Baseada em Miami e com escritórios em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Nova Iorque e São Francisco e escritórios afiliados no Rio de Janeiro, Bogotá, Cidade do México, Londres, Hamburgo, Milão, Madri e Paris, a H.I.G. e oferece tanto crédito como capital acionário para pequenas e médias empresas, utilizando uma abordagem flexível, agregadora de valor e focada no operacional:

1. Os fundos de equity da H.I.G. investem em management buyouts, aumentos de capital e carve-outs, não apenas de empresas lucrativas, mas também de empresas em dificuldade financeira.

2. Os fundos de crédito da H.I.G. investem em diversos tipos de financiamentos de dívidas (senior, unitranche and junior debt financing) para companhias dentro do espectro de tamanho proposto, tanto através de financiamentos direto como no mercado secundário. A H.I.G. também é líder em gestão de Collaterized Loan Obligations, através da sua família de veículos WhiteHorse, além de gerir uma Business Development Company pública, a WhiteHorse Finance.

3. Os fundos imobiliários da H.I.G. investem em propriedades de alto valor agregado que podem beneficiar de melhores práticas de administração patrimonial.

Desde sua fundação em 1993, a H.I.G. investiu e geriu mais de 300 empresas globalmente. O portfolio atual inclui mais de 100 empresas que, combinadas, apresentam vendas que superam US$ 30 bilhões. Para mais informações, visite www.higcapital.br.com.

* Baseado no capital total comprometido administrado pela H.I.G. Capital e suas afiliadas.

