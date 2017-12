Hilton anuncia outro ano recorde estabelecido pela continuidade do desempenho superior

O ano de 2016 foi um ano extraordinariamente impactante para a Hilton (NYSE: HLT), que alcançou um recorde de pipelines e de crescimento unitário líquido com o lançamento de sua marca mais bem-sucedida ? a Tru by Hilton ? e manutenção de sua posição como a empresa de hotelaria com o crescimento mais rápido. Ela também completou os spin-offs do Park Hotels & Resorts e do Hilton Grand Vacations, criando três empresas de "pure-play" que irão liderar seus respectivos segmentos com enorme potencial de crescimento.

"Por quase 100 anos, um nome tem representado a hotelaria: Hilton. E é por esse motivo que continuamos construindo sobre o nosso sucesso e expandindo a um ritmo rápido", disse Christopher J. Nassetta, presidente e CEO da Hilton. "Como resultado de nossos "spin-offs", a Hilton é um negócio mais simplificado, centrado e flexível, o que nos permite oferecer experiências ainda mais excepcionais aos nossos clientes, além de várias oportunidades aos nossos funcionários e retornos em prêmios para os proprietários e acionistas de nossos hotéis."

Os principais destaques da Hilton em 2016 são:

Destaques do desenvolvimento mundial

Manteve sua posição como a empresa global de hotelaria com mais rápido crescimento em uma base percentual orgânica de crescimento unitário líquido.

Aumentou seu pipeline para um recorde de mais de 300 mil quartos ¬ sendo mais de um em cada cinco quartos de hotel em construção no mundo destinados às marcas Hilton, o que é 4,5 vezes a parcela existente da Hilton de quartos globais. Quatro marcas da Hilton compõem as cinco principais marcas da indústria em construção.

Aprovou 106 mil novos quartos, iniciou a construção de 76 mil quartos e gerou um crescimento líquido de 45 mil quartos, representando um crescimento de 6,6% do portfólio gerenciado e franqueado.

Abriu quase uma propriedade por dia (um total de 354) e expandiu sua pegada em cinco novos países (Filipinas, Armênia, Montenegro, Estônia e Marrocos) para um total de 104 países e territórios.

Lançou sua 13a marca ? Tru by Hilton ?, que se tornou a marca de mais rápido crescimento na história da empresa e acreditamos que a marca de hotel de nova construção mais bem-sucedida do setor, com quase 400 negócios já assinados ou em andamento.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Destaques da empresa

Recebeu 150 milhões de hóspedes nas suas quase 4,9 mil propriedades gerenciadas, franqueadas e próprias.

Gerou cerca de 20 mil novos empregos hoteleiros no mundo todo como resultado da abertura de propriedades gerenciadas e franqueadas em todo seu portfólio.

Ampliou o programa de fidelidade HHonors em 9 milhões de membros, alcançando um total de quase 60 milhões de membros, o que representa 55% da ocupação total dos quartos.

Foi nomeada um dos "25 Melhores Locais de Trabalho Multinacionais do Mundo" pela Great Place to Work®, além de uma das "Empresas Mais Admiradas" pela revista Fortune e uma das "Empresas Mais Inovadoras" pelo Boston Consulting Group.

Destaques do desenvolvimento regional

Américas : pelo segundo ano consecutivo, a Hilton apresentou um número recorde de aprovações em toda a região ? assinando mais de 600 negócios, o que representa aproximadamente 73 mil quartos.

: pelo segundo ano consecutivo, a Hilton apresentou um número recorde de aprovações em toda a região ? assinando mais de 600 negócios, o que representa aproximadamente 73 mil quartos. Europa, Oriente Médio e África : a Hilton fechou o ano com quase 100 novas aprovações (aproximadamente 16,5 mil quartos), incluindo suas primeiras propriedades na Lituânia, Letônia e Sérvia.

: a Hilton fechou o ano com quase 100 novas aprovações (aproximadamente 16,5 mil quartos), incluindo suas primeiras propriedades na Lituânia, Letônia e Sérvia. Ásia-Pacífico: a Hiltonteve um ano recorde em aprovações com a assinatura de quase 17 mil quartos. O ano da Grande China, sozinha, já foi marcante, com quase 60 negócios assinados (mais de 12 mil quartos), incluindo os dois primeiros hotéis Curio ? A Collection by Hilton e Canopy by Hilton. A Hampton by Hilton abriu sete hotéis e assinou 30 hotéis na China através de sua parceria com o Plateno Hotels Group.

Destaques da marca

Destaques de inovação

O Hilton HHonors app, premiado aplicativo do programa de fidelidade de clientes da empresa, foi baixado mais de 3,6 milhões de vezes (um download a cada 8 segundos) e é o aplicativo de viagem mais bem avaliado na Apple App Store.

O check-in digital com escolha de quarto, primeiro e único recurso no setor de hotelaria que possibilita que os viajantes chequem e selecionem o quarto exato que eles querem, está disponível no mundo todo em mais de 4,7 mil hotéis e foi usado mais de 22 milhões de vezes desde que foi lançado na metade de 2014. Ele é usado, atualmente, a uma taxa de mais de um milhão de vezes por mês.

Os hóspedes do Hilton agora podem entrar nos seus quartos através do aplicativo Hilton HHonors com a funcionalidade Digital Key (chave digital), atualmente disponível em 750 hotéis. A Hilton vai seguir trabalhando sobre esta capacidade de liderança da indústria, com um adicional de 2,5 mil hotéis no mundo todo ? a estimativa é oferecer o serviço até o final de 2017.

Um ótimo lugar para trabalhar

* Dados da indústria a partir da STR Global

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE:HLT) é uma empresa líder mundial em hotelaria, com um portfólio de 14 marcas de classe mundial que compreende quase 4,9 mil propriedades com mais de 796 mil quartos em 104 países e territórios. A Hilton se dedica a cumprir sua missão de ser a empresa mais hospitaleira do mundo, proporcionando experiências excepcionais ? a cada hotel, cada hóspede, todas as vezes. O portfólio da empresa contempla as marcas: Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. A empresa também administra um premiado programa de fidelidade de clientes, o Hilton HHonors®. Os membros do Hilton HHonors que reservam diretamente pelos canais Hilton têm acesso a benefícios, tais como preços exclusivos e acesso gratuito à rede Wi-Fi, além de serviços digitais populares que estão disponíveis por meio do app Hilton HHonors, onde os membros do programa de fidelidade podem realizar o check-in, escolher o quarto e acessá-lo usando o celular como uma chave digital. Acesse news.hiltonworldwide.com para obter mais informações e conectar-se com o Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170123005954/pt/ Contato:

Imprensa: Astrid Egerton-Vernon astrid.egerton-vernon@hilton.com

+1.703.883.5696

Fonte: BUSINESS WIRE