Hilton lança sua 14a marca: Tapestry Collection by Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) anunciou hoje o lançamento de uma nova e vibrante marca que oferece aos hóspedes uma escolha refrescante para uma estadia em um hotel independente: a Tapestry Collection by Hilton. A Tapestry Collection by Hilton é a 14a marca e segunda marca de coleção da Hilton, a empresa de hotelaria com crescimento mais rápido do mundo em uma base percentual orgânica de crescimento unitário líquido.

A Tapestry Collection by Hilton foi criada devido à demanda dos clientes e proprietários por hotéis originais de luxo, que atendem aos hóspedes que buscam confiabilidade e valor em suas opções por hotéis independentes. Cada hotel vai manter o seu espírito individual, oferecendo aos hóspedes uma experiência que seja acessível e familiar, mas também distinta à dos outros hotéis. Além disso, cada estadia é apoiada pela garantia do nome Hilton, por seu motor comercial inigualável e pelo premiado programa Hilton HHonors.

"O lançamento da Tapestry Collection by Hilton amplia a estratégia de crescimento comprovada da Hilton, que se concentra no desenvolvimento de marcas claramente definidas para aumentar a presença mundial, criar mais opções de hotel para os hóspedes existentes e atrair novos hóspedes", disse Christopher J. Nassetta, CEO da Hilton. "A Tapestry Collection by Hilton nos permitirá oferecer o melhor dos dois mundos para os viajantes que estão procurando uma experiência de hotel independente, mas também querem a consistência e tranquilidade que esperam da Hilton."

Sete hotéis já assinaram as cartas de intenção para a coleção nas seguintes cidades dos Estados Unidos: Syracuse, Chicago, Nashville, Warren, Hampton e duas em Indianapolis. A coleção tem mais 35 negócios em processo, com a primeira propriedade da Tapestry Collection estimada para o terceiro trimestre de 2017. Outras novidades da coleção serão anunciadas nos próximos meses.

A coleção Tapestry by Hilton está posicionada no segmento de luxo apenas abaixo da Curio ? A Collection by Hilton, que tem sido muito bem-sucedida desde o lançamento em 2014. A Curio opera hoje mais de 30 hotéis de alto padrão em sete países, com outros 45 no pipeline de desenvolvimento global.

De acordo com Bobby Bowers, vice-presidente sênior de Operações da STR ? empresa de pesquisas voltadas às indústrias ?, a oferta de propriedades independentes no mercado de luxo prevê mais de 15 mil hotéis no mundo todo. "Considerando o tamanho do mercado, a Tapestry Collection by Hilton deve encontrar ampla oportunidade para boas conversões no futuro", disse Bowers. "Esse movimento é consistente com a estratégia da Hilton de criar e desenvolver marcas originais que alimentam o crescimento orgânico."

Estratégia de crescimento orgânico da Hilton

Enquanto várias marcas competem nos segmentos de luxo e alto luxo, o grande feedback dos consumidores e a análise de dados competitivos da Hilton revelaram uma oportunidade de espaço em branco no segmento de mercado de sofisticação, especialmente para uma marca de coleção.

A Hilton lançou várias marcas na última década, incluindo a Home2 Suites by Hilton em 2009, a Curio ? A Collection by Hilton em 2014, a Canopy by Hilton em 2014 e a Tru by Hilton em 2016. Combinadas, elas acrescentaram 20 mil quartos ao legado da Hilton, com outros 66 mil no pipeline da empresa.

"Com a Tapestry Collection by Hilton estamos respondendo ao desejo de nossos clientes e proprietários de uma nova escolha atraente para uma marca de coleção de luxo", afirmou Mark Nogal, diretor global da Curio ? A Collection by Hilton e da Tapestry Collection by Hilton. "Uma "tapestry" (tapeçaria) é uma peça única de arte, fazendo com que seja o nome ideal para nossa nova coleção de hotéis que se dedicam a ser diferente."

Os hóspedes da Tapestry Collection by Hilton poderão se beneficiar do Hilton HHonors, o premiado programa de fidelidade dos hóspedes das 14 marcas hoteleiras da Hilton, que atende a uma parcela cada vez maior de 60 milhões de membros em 104 países. Os membros da Hilton HHonors que reservam diretamente com a Hilton economizam tempo e dinheiro e obtêm acesso instantâneo aos benefícios que eles mais gostam, como descontos exclusivos, Wi-Fi gratuito e a capacidade de ganhar e resgatar pontos para diárias gratuitas. Também é possível acessar comodidades, como o check-in digital com escolha de quarto e chave digital (em locais selecionados), disponíveis exclusivamente através do aplicativo móvel Hilton HHonors.

