Hisense anuncia um "guia": O laser líder mundial, de LED para QLED

LAS VEGAS, 5 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- "O ano de 2017 é significativo para o desenvolvimento do setor de aparelhos de TV", disse Liu Hongxin, presidente do Hisense Group. "Fabricantes mundiais de TV estão na rota técnica e desenvolvimento de negócios de suas diferentes encruzilhadas". O Sr. Liu Hongxin oficialmente anunciou tecnologia e linha de produtos.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/454202/Hisense_Tech_CES.jpg

A Dual Color 4K Laser Cast é um destaque da Hisense na Feira de Eletrônicos de Consumo 2017. Como uma iluminante dupla, a Dual Color 4K Laser Cast nos presenteia com um nível de cor mais abundante e significativo. O brilho da Dual Color 4K Laser Cast chega a 360 nit, que é comparável com o da TV de LCD de maior qualidade. A gama de cores, avaliada em 110% NTSC, é muito melhor do que a da TV normal, avaliada em 72% NTSC. A depender do custo e preço, a Dual Color 4K Laser Cast tem agora o poder competitivo de desbancar as TVs de LCD de tela grande.

Além da Dual Color 4K Laser Cast, no futuro a Hisense vai focar mais em QLED. Ponto quântico é uma das tecnologias que está gerando a criação das TVs de grande alcance dinâmico (high dynamic range ? HDR) e a criação do novo padrão UltraHD Premium, e será um dos componentes importantes da telas de exibição de próxima geração. Como o presidente Liu Hongxin disse, ponto quântico desempenhou um papel significativo na melhoria da qualidade da cor das TVs de LED. A razão para a escolha de QLED para a nova geração de tecnologia de tela é que ela possui muito mais pico de brilho, melhor precisão de cores, baixo custo e mais estabilidade de desempenho. "O papel da Hisense nos campos de tela de ponto quântico é também uma extensão natural da tecnologia ULED". O presidente disse que da perspectiva do aperfeiçoamento da qualidade, ULED e a tecnologia do ponto quântico são uma combinação perfeita. A nova geração de produtos de tela de ponto quântico da Hisense será oficialmente listada em 2019, e mais tarde a empresa vai continuar a lançar TVs de QLED de melhor qualidade.

