"Histórias em Quadrinhos" é o tema de atividades especiais do projeto Banca de Livros que iniciam em janeiro

Além de atividades, a Banca de Livros faz o empréstimo de livros gratuitamente, basta se cadastrar e levar na hora o livro para casa. Para o cadastro o usuário necessita apresentar carteira escolar ou de instituição vinculada ao projeto ou carteira de identidade e comprovante de residência.

A banca Parque das Ruínas funciona de terça a sexta das 8 às 17h e aos sábados e domingos das 9 às 14h, as bancas Mangueira I, Mangueira II e Babilônia funcionam de segunda a sexta das 8 às 17h. O prazo de empréstimo é de 15 dias, podendo ser renovado por mais um período.

O projeto foi criado por Graça Gomes, diretora geral da Alternativa Cultura, com o objetivo de facilitar e estimular a manutenção leitora em bairros e comunidades da cidade do Rio de Janeiro. Este é o segundo ano do projeto com 5 bancas de livros, um acervo de 4.500 títulos que foram lidos 11 mil vezes por 3 mil usuários cadastrados.

Cada mês serão realizadas atividades com um tema relacionado a datas comemorativas do mês. As Bancas disponibilizarão material para que o público possa chegar a qualquer momento e realizar a atividade com orientação do mediador.

_ Acreditamos que o livro é um instrumento fundamental na inclusão social e este é o papel do projeto na colaboração com a cultura e a cidadania - garante Graça Gomes.

Atividades janeiro

PARQUE DAS RUÍNAS

Proposta de Atividade: Painel de Histórias em Quadrinhos.

Um painel de histórias em quadrinhos será criado pelos usuários com orientação dos mediadores. Através do material didático disponível, cada participante deixará sua contribuição no painel, de modo que ele seja construído gradativamente por todos em colaboração.

BABILÔNIA

Proposta de Atividade: Gibi

Confecção de um gibi com as crianças da comunidade.

As crianças participarão desde o processo de criação de histórias e ilustrações até a confecção da capa. Ao fim, o gibi será exposto na Banca.

MANGUEIRA 1 e 2

Proposta de Atividade: Releitura de quadrinhos

Varal de Histórias em Quadrinhos.

Os participantes irão recriar e colorir quadrinhos com balões em branco, conferindo uma nova leitura para o quadrinho. Ao fim, as histórias serão expostas em um varal na Banca.

EM TODAS AS BANCAS HAVERÁ EXPOSIÇÃO DE LIVROS SOBRE OS TEMAS:

TEMAS MENSAIS:

JANEIRO - Mês das Histórias em Quadrinhos

FEVEREIRO - Mês do Carnaval

MARÇO - Mês da Mulher

ABRIL - Mês do Índio

MAIO - Mês do Trabalhador

JUNHO - Mês do Meio Ambiente

PARA SABER MAIS SOBRE A BANCA DE LIVROS:

http://www.bancadelivros.com/

* Este projeto é realizado através Programa de Fomento à Cultura Carioca da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Seadrill