Homens e mulheres solteiros querem viajar para o Rio de Janeiro no fim do ano

(DINO - 22 dez, 2016) - O ParPerfeito (www.parperfeito.com.br), o maior site de relacionamento do Brasil, em parceria com o KAYAK (www.kayak.com.br), líder global em pesquisas de viagens online, realizou um levantamento com 1,7 mil usuários do site de relacionamento para saber quais serão os destinos que bombarão neste verão.

Os resultados revelam que o Natal é uma data para passar com a família e, por isso, as pessoas acabam viajando menos na data. Assim, 84% dos homens não pretendem viajar neste feriado e 83% das mulheres também não. E isso não tem a ver com o fato de o dia 24 cair em um sábado este ano, porque 80% do público masculino e 70% do feminino afirmaram que esse fator não influenciou em seus planos de não viajar. Porém, entre os solteiros que desejam viajar, as cidades escolhidas pelas mulheres são: Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador. Já pelos homens as eleitas são: Rio de Janeiro, Nova York e Fortaleza.

"Viajar é sempre uma ótima oportunidade de conhecer novas pessoas e sair da rotina. Inclusive, é uma excelente opção para os usuários do ParPerfeito usarem o site ou o aplicativo para encontrar pretendentes de outras cidades, estados e países. Afinal, o amor não tem distância", comenta Clarissa Assumpção, diretora de Marketing do Match Group LatAm, empresa detentora da marca ParPerfeito.

Com o orçamento mais apertado, os solteiros acham uma boa alternativa passar o Réveillon em uma festa para reunir familiares e amigos em casa mesmo. A segunda opção dos solteiros para a data é participar da comemoração pública que é realizada em sua própria cidade.

"Quando perguntadas sobre os destinos preferidos para viajar em 2017, ano em que teremos muitas emendas de feriados, as mulheres mencionaram os destinos nacionais como os favoritos, sendo os mais citados Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Já os homens citaram dois destinos internacionais ? Nova York e Lisboa ? e dois nacionais - Rio de Janeiro e Natal", acrescenta Kaio Philipe, diretor do KAYAK Brasil.

Confira clicando no link os resultados completos da pesquisa realizada pelo ParPerfeito e KAYAK sobre a programação dos solteiros para as festas de fim de ano: http://www.singcomunica.com.br/homens-e-mulheres-solteiros-querem-viajar-para-o-rio-de-janeiro-no-fim-do-ano/