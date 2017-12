Hospital Copa Star inova ao trazer sofisticação, tecnologia e requinte a seus clientes

A equipe médica é composta por 113 médicos de diversas áreas, comprovadamente experientes e respeitados no mercado. Ao todo 550 profissionais compõem o quadro de funcionários. Os colaboradores foram submetidos a dois meses de treinamento, onde foram incluídos diversos testes e simulações objetivando a excelência nas mais diversas situações de urgência.

De modo a garantir o melhor atendimento possível, projeta-se que os pacientes sejam acompanhados pela mesma equipe de profissionais durante o tempo de permanência no hospital. A preocupação em garantir com que os clientes disponham do ambiente menos impactante possível, fez com que o projeto do prédio garantisse corredores exclusivos para circulação dos funcionários, liberando as vias principais para os pacientes, familiares e amigos.

Os acompanhantes também não foram esquecidos: contarão com uma estrutura hoteleira 5 estrelas dentro do próprio hospital, onde haverá, assim, a possibilidade de permanecer durante todo período de internamento próximo ao familiar. Também poderão visitar o paciente em horário estendido diferenciado, contarão com internet Wi-Fi, televisão e restaurante exclusivo.

Contudo, além do conforto e clima humanizado, o paciente que utilizar o Copa Star terá a sua disposição diversos recursos tecnológicos que facilitarão seu dia a dia durante a permanência no local. Os quartos são equipados com tablets e permitem uma maior facilidade na interação do paciente com a equipe médica e de enfermeiros. Também será possível o controle de algumas funcionalidades relacionadas a iluminação e climatização pelos dispositivos citados, sem que haja necessidade do paciente levantar da cama. O Copa Star também disponibiliza um aplicativo para celular que integra todos os serviços e facilidades oferecidos.

Construído numa área de mais de 20 mil metros quadrados, com obras iniciadas me 2013 e inaugurado em outubro de 2016, o Copa Star resulta de um total de R$ 400 milhões investidos em estrutura física somados a R$ 100 milhões referentes à aquisição de equipamentos de última tecnologia.

Segundo o médico cardiologista Jorge Moll, fundador da Rede, um hospital com as características do Copa Star vem preencher uma lacuna há muito tempo demandada pela parcela da população da cidade do Rio de Janeiro que requisitava uma estrutura desse nível. O hospital, além de atender os clientes particulares, também será disponibilizado por planos de saúde premium e trabalhará com todas as formas de pagamento. Não é descartada a possibilidade de expansão do empreendimento, levando a sofisticação, requinte e inovação da Rede a outras localidades do país.

