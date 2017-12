Hotéis da marca Meliá Hotels & Resorts presentes na 2ª edição do Guia MICHELIN Rio de Janeiro & São Paulo

Hoje considerado referência em hotelaria e gastronomia mundial, o Michelin é um guia anual de restaurantes e hotéis. Nele só são incluídos os locais criteriosamente selecionados por seus avaliadores.

Os inspetores que participaram da avaliação dos hotéis são todos formados no setor de hotelaria e turismo. Eles fazem visitas totalmente anônimas, garantindo - assim - a credibilidade do Guia.

Criado em 1900 pelos irmãos fabricantes de pneus, André e Edouard Michelin, para ajudar motoristas a encontrar restaurantes pelas estradas, o Guia era inicialmente dado como cortesia. Virou referência e ganhou prestígio no mundo inteiro. O Brasil é o 24º país a receber o Guia Michelin. Além dos países do oeste europeu, Estados Unidos, China e Japão são cobertos pelo Guia.

"Fazer parte deste seleto Guia nos coloca em grande evidência no segmento hoteleiro, uma vez que o Guia Michelin é referência para o público mais exigente", comenta Rui Manuel Oliveira, vice-presidente da Meliá Hotels International Brasil.

Sobre o Meliá Jardim Europa

Com Certificado TripAdvisor 2016, selo Hall of Fame 2015 e nota 8,4 no Booking.com, o Meliá Jardim Europa figura atualmente como uma das mais escolhidas opções de hospedagem em São Paulo, tanto para lazer como para negócios. É estrategicamente localizado na Rua João Cachoeira, onde os hóspedes podem fazer compras e aproveitar a noite nas opções de bares, teatros e cinemas. O hotel também está próximo ao MIS ? Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e das Avenidas Europa, Juscelino Kubitschek, Brigadeiro Faria Lima, Cidade Jardim e Nove de Julho.

O Meliá Jardim Europa oferece 322 apartamentos confortáveis, piscina com vista panorâmica da cidade de São Paulo, hidromassagem, sauna, fitness e lobby bar, restaurante Aromatique, quatro salas com capacidade para até 240 pessoas e business center e completa infraestrutura de serviços com equipamento audiovisual de alta tecnologia.

Meliá Jardim Europa - Rua João Cachoeira, 107, Itaim, São Paulo.

Informações: (11) 3702-9600 ? e-mail: jardim.europa@meliahotels.com.br

Sobre o hotel Meliá Paulista Business & Convention

Com Certificado de Excelência TripAdvisor em 2016 e Booking 2014, 2015 e 2016; Prêmio de Excelência 2016 pelo Decolar.com; e EcoLíder Prata e Bronze do TripAdvisor 2016, o Meliá Paulista ? que também foi ganhador do Prêmio Top Choice 2016 e foi indicado pelo Guia Quatro Rodas em 2015 e 2016 ? se destaca por ser um emblemático estabelecimento localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Por sua localização central, o Meliá Paulista é um hotel ideal tanto para viagens de negócios como de lazer em São Paulo. O empreendimento conta com 400 apartamentos e sofisticadas suítes, além de um restaurante de cozinha contemporânea, lobby bar, sala de leitura, fitness e estacionamento. O hotel também oferece 7 salas de reuniões e 3 salões para eventos e convenções para até 300 pessoas.

Meliá Paulista Business & Convention ? Av. Paulista, 2.181, São Paulo.

Informações: (11) 2184-1670 ? e-mail reservas.paulista@meliahotels.com.br

Sobre a Meliá Hotel International

Fundada em 1956 em Palma de Mallorca (Espanha), a Meliá Hotels International é uma das maiores empresas hoteleiras do mundo e líder absoluta na Espanha. Atualmente, conta com mais de 370 hotéis, abertos e em processo de abertura, em mais de 40 países pelas marcas Gran Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Innside by Meliá, TRYP by Wyndham e Sol Hotels. O foco estratégico na expansão internacional transformou a rede na primeira empresa hoteleira espanhola que opera na China, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes, mantendo sua liderança em mercados tradicionais como Europa, América Latina e Caribe.

Sobre a Meliá Hotels International no Brasil

No Brasil há 24 anos, a Meliá Hotels International é pioneira em seu segmento e é considerada uma das 3 Melhores Redes Hoteleiras do País por sua trajetória de grande sucesso. Atuando principalmente no segmento de hotéis "business", a rede ? que já administra diversos empreendimentos localizados nas cidades de São Paulo, Campinas, Brasília, Recife e Rio de Janeiro, sob as marcas Meliá Hotels & Resorts, TRYP by Wyndham e a Gran Meliá Hotels & Resorts (sua marca de luxo mais universal e emblemática). Os hotéis administrados pela rede no Brasil foram selecionados pelo guia Michelin em 2015 e 2016, e receberam o Certificado de Excelência 2016 do TripAdvisor.

Website: https://www.melia.com