Huawei apresenta conceito TechCity 2.0 para cidades conectadas

São Paulo--(DINO - 22 dez, 2016) - A Huawei lançou o novo conceito TechCity 2.0 com o tema "Cidade Melhor Conectada", para ajudar operadoras do mundo todo na conquista da liderança tecnológica. Ao fornecer uma rede MBB com melhor cobertura e capacidade de conectividade como uma plataforma de compartilhamento de informações, a TechCity 2.0 é dedicada a melhorar a prosperidade dos negócios, além de aumentar a conectividade entre as pessoas, entre pessoas e máquinas e entre máquinas e máquinas para tornar sociedades eficientes.

Nos últimos anos, a indústria MBB observou um rápido desenvolvimento, com novas tecnologias e serviços que habilitam a conectividade de alta velocidade em redes móveis. No entanto, adotar essas tecnologias e serviços vem sendo um desafio para as operadoras de telecomunicações. O advento da TechCity ajuda as operadoras a superarem problemas de longos períodos de implantação do serviço e extensos processos para a introdução da nova tecnologia. Isso acelera a maturidade das tecnologias para melhorar sua aplicação comercial.

A TechCity também funciona como um teste de campo para as operadoras realizarem verificação fim a fim dos modelos de negócios. Ao demonstrar o valor das inovações, elas podem receber um maior reconhecimento da indústria, gerando mais benefícios para a sociedade.

Projetada para construir cidades totalmente conectadas, a TechCity 2.0 estimulará a liderança das operadoras em três áreas centrais: tecnologia, negócios e responsabilidade social.

? Liderança tecnológica: habilita novas tecnologias para demonstrar valores comerciais e sociais, permitindo que operadoras tomem decisões rápidas sobre a aplicação de tecnologias em suas redes. A eficiência espectral e o uso dos recursos da rede podem, assim, ser melhorados.

? Liderança de negócios: coloca uma ênfase na incubação comercial de soluções e na maturidade da indústria.

Empresas de pequeno e médio porte podem explorar novas oportunidades comerciais, transformando as vantagens tecnológicas delas em liderança nos negócios.

? Liderança em responsabilidade social: permite que as operadoras aumentem a eficiência da conectividade da sociedade, aumentem os padrões de vida das pessoas e melhorem a segurança pública. Dessa forma, as soluções de rede podem ser acessadas e compartilhadas por mais pessoas, cumprindo suas responsabilidades sociais.

"A TechCity 2.0 não só ajuda as operadoras de telecomunicações a manterem sua liderança tecnológica, mas também resolve problemas tecnológicos e de negócios ao ampliar a implantação de novas tecnologias e serviços. A Huawei espera trabalhar ao lado das operadoras e de toda a indústria para explorar novas oportunidades de serviço e facilitar uma maior responsabilidade social", disse Peter Zhou, CMO da Huawei Wireless Network.

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação. Dedicada à inovação centrada no cliente e com sólidas parcerias com a indústria local, a Huawei está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação em mais de 170 países e territórios. Com mais de 170 mil funcionários em todo o mundo, a empresa atende a mais de um terço da população mundial. No país há 16 anos, a Huawei é líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações e possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um centro de distribuição em Sorocaba (SP).

Website: https://www.huawei.com.br