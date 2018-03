Huawei lança primeiro Massive MIMO de banda larga comercial do mundo com operadora chinesa

Xangai, China--(DINO - 15 dez, 2016) - A Huawei e a China Mobile completaram a primeira instalação Massive MIMO de banda larga do mundo. Esta é uma conquista que marca um grande salto para a tecnologia Massive MIMO comercial em larga escala e o início da evolução 5G com grande largura de banda. Esta solução melhorou significativamente a capacidade de uma única instalação na era da 4G indicada por um aumento de 5 vezes, alcançado uma capacidade de 5-6 Giga em uma única instalação.

A Massive MIMO é o principal projeto de inovação wireless da China Mobile em 2016. Esta solução pode melhorar a eficiência espectral da rede 4G e ajudar a lidar de forma eficiente com quaisquer desafios encontrados durante o rápido desenvolvimento móvel. A Massive MIMO é perfeita para o aumento efetivo da cobertura e da capacidade de mitigação de interferências a fim de atender aos requisitos específicos de cobertura (como em prédios altos).

A recém apresentada próxima geração da solução Massive MIMO é orientada especificamente para uso comercial em larga escala da China Mobile e assume a liderança no fornecimento de capacidades com grande largura de banda. Um único módulo suporta a ativação de três operadoras em 2.6GHz. A rede distribuída suporta a evolução da arquitetura CloudRAN e garante que o hardware esteja preparado para a evolução do 5G. A média da eficiência espectral das células pode ser melhorada em 3 vezes. Os chips, novos materiais e novas técnicas desenvolvidos pela Huawei são usados para fornecer equipamentos cada vez menores e mais leves para as instalações.

O rápido fornecimento dessa solução é garantido, uma vez que apenas uma fibra ótica e um cabo de alimentação são necessários para garantir a implantação. A adoção dos chips mais recentes ajuda a fornecer capacidades de processamento 4 vezes maiores do que as consideradas o padrão da indústria.

A próxima geração da solução Massive MIMO da Huawei lidera o caminho para o fornecimento de uma capacidade de configuração uplink 8-stream a fim de melhorar continuamente o desempenho uplink das redes TD-LTE da China Mobile. A rede em operação em Xangai atua com uma plataforma de verificação, com um impressionante pico da taxa de transferência atingindo 72 Mbps de uplink, e 630 Mbps de downlink, abordando de forma eficiente quaisquer desafios relacionados à capacidade da rede.

A China Mobile Xangai dará continuidade a uma estreita colaboração com a Huawei para desenvolver a capacidade de aplicar as tecnologias 5G nas redes 4G. Os principais objetivos serão focar as novas arquiteturas de rede, o desenvolvimento de serviços e a inovação contínua, além de encorajar a cooperação adicional com os parceiros para fornecer uma ótima experiência de usuário de banda larga móvel.

